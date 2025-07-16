Уничтожают "Шахеды" и "Герберы": что известно о новых дронах-перехватчиках ODIN Win Hit

Украинский проект ODIN успешно испытал и уже применяет систему Antishaheed для уничтожения вражеских дронов "Шахед" и "Гербера" в воздухе.

Как сообщает РБК-Украина , об этом разработчики дрона рассказали в Telegram

Как рассказали разработчики, для сбивания вражеских целей применяются высокоскоростные дроны-перехватчики ODIN Win Hit собственной разработки.

Основные технические параметры высокоскоростного дрона-перехватчика ODIN Win Hit:

скорость движения в воздухе:

крейсерская - 200-220 км/ч;

атакующая - 280-300 км/ч;

общая продолжительность миссии полета:

7-10 минут;

варианты конфигурации в зависимости от времени суток применения:

"день/сумерки";

"ночь".

По словам разработчиков, ударной группой ODIN Night Crew, в основе которой пилоты проекта ODIN, уже осуществляется системное успешное уничтожение вражеских ударных БпЛА типа "Шахед-136" и "Гербера" в небе над Украиной.

Команда ODIN уже начала внедрять совместные проекты с боевыми бригадами, адаптируя систему Antishaheed для использования в подразделениях противодействия дронам.

Сама концепция ODIN Antishaheed - это сочетание инженерных и программных решений собственной разработки, объединенных в единый эффективный мобильный зенитный комплекс.

Основные преимущества концепции ODIN Antishaheed:

оперативность развертывания мобильного зенитного комплекса;

максимальная адаптивность к условиям работы подразделений и траектории движения воздушных целей;

обеспечение высокой точности поражения воздушных целей;

умеренная стоимость комплекса (по сравнению с имеющимися на рынке альтернативными антидроновими решениями).

Варианты запуска высокоскоростных дронов-перехватчиков ODIN Win Hit: