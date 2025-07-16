Уничтожают "Шахеды" и "Герберы": что известно о новых дронах-перехватчиках ODIN Win Hit
Украинский проект ODIN успешно испытал и уже применяет систему Antishaheed для уничтожения вражеских дронов "Шахед" и "Гербера" в воздухе.
Как сообщает РБК-Украина, об этом разработчики дрона рассказали в Telegram
Как рассказали разработчики, для сбивания вражеских целей применяются высокоскоростные дроны-перехватчики ODIN Win Hit собственной разработки.
Основные технические параметры высокоскоростного дрона-перехватчика ODIN Win Hit:
скорость движения в воздухе:
- крейсерская - 200-220 км/ч;
- атакующая - 280-300 км/ч;
общая продолжительность миссии полета:
- 7-10 минут;
варианты конфигурации в зависимости от времени суток применения:
- "день/сумерки";
- "ночь".
По словам разработчиков, ударной группой ODIN Night Crew, в основе которой пилоты проекта ODIN, уже осуществляется системное успешное уничтожение вражеских ударных БпЛА типа "Шахед-136" и "Гербера" в небе над Украиной.
Команда ODIN уже начала внедрять совместные проекты с боевыми бригадами, адаптируя систему Antishaheed для использования в подразделениях противодействия дронам.
Сама концепция ODIN Antishaheed - это сочетание инженерных и программных решений собственной разработки, объединенных в единый эффективный мобильный зенитный комплекс.
Основные преимущества концепции ODIN Antishaheed:
- оперативность развертывания мобильного зенитного комплекса;
- максимальная адаптивность к условиям работы подразделений и траектории движения воздушных целей;
- обеспечение высокой точности поражения воздушных целей;
- умеренная стоимость комплекса (по сравнению с имеющимися на рынке альтернативными антидроновими решениями).
Варианты запуска высокоскоростных дронов-перехватчиков ODIN Win Hit:
- с наземного многоразового мобильного пускового комплекса;
- с ручной пусковой платформы многоразового применения;
- с воздуха с использованием специальной барражирующей платформы-носителя.
Дроны-перехватчики
Напомним, что Украина и американская компания Swift Beat 3 июля подписали меморандум о расширении производства беспилотников. ВСУ в его рамках получат дроны, которые нужны для уничтожения ракет.
Стоит заметить, что украинские военные активно используют дроны-перехватчики для уничтожения "Шахедов". Таким методом по состоянию на начало июля сбили более сотни вражеских дронов-камикадзе.
По словам президента Владимира Зеленского, украинские воины продолжают использовать дроны-перехватчики для уничтожения "Шахедов". Только за неделю были сбиты сотни вражеских целей.
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