"Уничтожаем рашистскую гадину". Данилов жестко обратился к оккупантам

Вооруженные силы Украины продолжат уничтожать врага, пока последний не покинет территорию нашей страны. Все военные преступники - получат свое наказание.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Уничтожаем рашистскую гадину! Днем и ночью! Солдат и технику! Автоматом или "Коктейлем "Сопротивление"! Словом или делом! Мы не дадим вам покоя ни секунды! Будем находить вас, где бы вы ни были, ждать в засаде или атаковать ваши колонны", - пишет Данилов.

Как отметил секретарь СНБО, все кто отдавал приказы убивать украинцев и причинял страдания нашему народу - получит свое наказание.

"И мы найдем и накажем всех, кто отдавал приказы убивать нас, украинцев, - наших воинов, женщин и детей! Кто стрелял по мирным городам и селам! Кто расстреливал "скорые" и пожарные машины! Мы никогда вас не простим! Мы будем вас гнать, пока последний вонючий московский оккупант своим ходом или в целлофановом пакете не покинет украинскую землю", - добавил Данилов.

Единственная украинская земля, которую россияне могут прихватить с собой, это та, которая "останется на подошвах их армейского сапога" в которых оккупантов будут хоронить в гробу.

"Мы вам это обещаем! Наша земля, наша история и наш выбор!", - добавил секретарь СНБО.

Переговоры с Российской Федерацией

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отверг переговоры со страной-оккупантом, пока она не заберет свои войска с территории Украины. Также возможность диалога отверг и президент Владимир Зеленский. По его словам, единственным ответом для российского диктатора Владимира Путина может быть только трибунал.

Между тем, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал украинские условия для завершения войны с Россией и отреагировал на абсурдное заявление московитов.