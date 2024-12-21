Уничтожили три БМП и танк: Силы обороны отбили штурм россиян возле Купянска

По данным ведомства, неподалеку Купянска российские войска совершили очередную попытку штурма, к которому задействовали 5 единиц бронетехники. Однако их штурм был неудачный.

Сил обороны отбили вражескую попытку штурма и сожгли технику противника. Было уничтожено три БМП и один танк.

Ситуация на Купянском направлении

Стоит напомнить, что российская армия не впервые пробует прорваться в Купянск. Город уже находился под оккупацией РФ и был освобожден осенью 2022 года.

Ранее мы писали о том, что 8 декабря на Купянском направлении состоялись девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Лозовой, Масютовки, Глушковки, Колесниковки и Зеленого Гая.

Также мы писали, что в середине ноября российский десант прорвался в Купянск. Тогда оккупантов удалось уничтожить, они закрепиться не смогли.