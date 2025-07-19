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Уничтожили тысячи врагов и держали оборону: звание Героя Украины присвоили двум погибшим воинам

Суббота 19 июля 2025 15:41
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Уничтожили тысячи врагов и держали оборону: звание Героя Украины присвоили двум погибшим воинам Фото: звание Героя Украины получат два погибших воина (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" двум военнослужащим, погибшим в боях с оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Речь идет о младшем сержанте Виталии Карвацком из 3-й отдельной штурмовой бригады и солдате Олеге Яровом - сапере 108-го отдельного штурмового батальона беспилотных систем, более известного как "Волки Да Винчи".

Что известно о военных

Виталий Карвацкий добровольно мобилизовался в ряды теробороны с началом полномасштабного вторжения.

В составе 3-й ОШБр прошел самые сложные участки фронта - Авдеевское, Покровское и Харьковское направления.

Уничтожили тысячи врагов и держали оборону: звание Героя Украины присвоили двум погибшим воинам

Фото: Виталий Карвацкий (соцсети)

Он лично уничтожил более 600 оккупантов, десятки единиц вражеской техники, включая танки и БМП.

Воин погиб 12 июня 2025 года в результате удара вражеского FPV-дрона по авто.

Олег Яровой, сапер "Волков Да Винчи", проявил себя в нескольких критических эпизодах. В августе 2024-го неделю сдерживал наступление вражеской роты в городе Украинске.

В Селидово, несмотря на ранения, организовал оборону и спас подразделение ТрО.

В декабре самостоятельно отразил атаку превосходящих сил РФ в Новопустинцах, уничтожив более 20 оккупантов. Погиб 10 июля этого года в стрелковом бою.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский дал звание Герой Украины пилоту Максиму Устименко, который погиб сегодня во время отражения массированной атаки РФ.

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