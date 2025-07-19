Уничтожили тысячи врагов и держали оборону: звание Героя Украины присвоили двум погибшим воинам
Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" двум военнослужащим, погибшим в боях с оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.
Речь идет о младшем сержанте Виталии Карвацком из 3-й отдельной штурмовой бригады и солдате Олеге Яровом - сапере 108-го отдельного штурмового батальона беспилотных систем, более известного как "Волки Да Винчи".
Что известно о военных
Виталий Карвацкий добровольно мобилизовался в ряды теробороны с началом полномасштабного вторжения.
В составе 3-й ОШБр прошел самые сложные участки фронта - Авдеевское, Покровское и Харьковское направления.
Фото: Виталий Карвацкий (соцсети)
Он лично уничтожил более 600 оккупантов, десятки единиц вражеской техники, включая танки и БМП.
Воин погиб 12 июня 2025 года в результате удара вражеского FPV-дрона по авто.
Олег Яровой, сапер "Волков Да Винчи", проявил себя в нескольких критических эпизодах. В августе 2024-го неделю сдерживал наступление вражеской роты в городе Украинске.
В Селидово, несмотря на ранения, организовал оборону и спас подразделение ТрО.
В декабре самостоятельно отразил атаку превосходящих сил РФ в Новопустинцах, уничтожив более 20 оккупантов. Погиб 10 июля этого года в стрелковом бою.
Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский дал звание Герой Украины пилоту Максиму Устименко, который погиб сегодня во время отражения массированной атаки РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.