Уничтожили тысячи врагов и держали оборону: звание Героя Украины присвоили двум погибшим воинам

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" двум военнослужащим, погибшим в боях с оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

В декабре самостоятельно отразил атаку превосходящих сил РФ в Новопустинцах, уничтожив более 20 оккупантов. Погиб 10 июля этого года в стрелковом бою.

В Селидово, несмотря на ранения, организовал оборону и спас подразделение ТрО.

Олег Яровой , сапер "Волков Да Винчи", проявил себя в нескольких критических эпизодах. В августе 2024-го неделю сдерживал наступление вражеской роты в городе Украинске.

Воин погиб 12 июня 2025 года в результате удара вражеского FPV-дрона по авто.

Он лично уничтожил более 600 оккупантов, десятки единиц вражеской техники, включая танки и БМП.

В составе 3-й ОШБр прошел самые сложные участки фронта - Авдеевское, Покровское и Харьковское направления.

Виталий Карвацкий добровольно мобилизовался в ряды теробороны с началом полномасштабного вторжения.

Речь идет о младшем сержанте Виталии Карвацком из 3-й отдельной штурмовой бригады и солдате Олеге Яровом - сапере 108-го отдельного штурмового батальона беспилотных систем, более известного как "Волки Да Винчи".

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский дал звание Герой Украины пилоту Максиму Устименко, который погиб сегодня во время отражения массированной атаки РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.