Знищили тисячі ворогів та тримали оборону: звання Героя України присвоїли двом загиблим воїнам

Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" двом військовослужбовцям, які загинули в боях із окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на с айт президента України.

У грудні самотужки відбив атаку переважаючих сил РФ у Новопустинцях, знищивши понад 20 окупантів. Загинув 10 липня цього року у стрілецькому бою.

В Селидовому, попри поранення, організував оборону і врятував підрозділ ТрО.

Олег Яровий , сапер "Вовків Да Вінчі", проявив себе у кількох критичних епізодах. У серпні 2024-го тиждень стримував наступ ворожої роти в місті Українську.

Воїн загинув 12 червня 2025 року внаслідок удару ворожого FPV-дрона по авто.

Він особисто знищив понад 600 окупантів, десятки одиниць ворожої техніки, включно з танками й БМП.

У складі 3-ї ОШБр пройшов найскладніші ділянки фронту - Авдіївський, Покровський та Харківський напрямки.

Віталій Карвацький добровільно мобілізувався до лав тероборони з початком повномасштабного вторгнення.

Йдеться про молодшого сержанта Віталія Карвацького з 3-ї окремої штурмової бригади та солдата Олега Ярового - сапера 108-го окремого штурмового батальйону безпілотних систем, більш відомого як "Вовки Да Вінчі".

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський дав звання Герой України пілоту Максиму Устименку, який загинув сьогодні під час відбиття масованої атаки РФ.

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