Знищили тисячі ворогів та тримали оборону: звання Героя України присвоїли двом загиблим воїнам
Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" двом військовослужбовцям, які загинули в боях із окупантами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.
Йдеться про молодшого сержанта Віталія Карвацького з 3-ї окремої штурмової бригади та солдата Олега Ярового - сапера 108-го окремого штурмового батальйону безпілотних систем, більш відомого як "Вовки Да Вінчі".
Що відомо про військових
Віталій Карвацький добровільно мобілізувався до лав тероборони з початком повномасштабного вторгнення.
У складі 3-ї ОШБр пройшов найскладніші ділянки фронту - Авдіївський, Покровський та Харківський напрямки.
Фото: Віталій Карвацький (соцмережі)
Він особисто знищив понад 600 окупантів, десятки одиниць ворожої техніки, включно з танками й БМП.
Воїн загинув 12 червня 2025 року внаслідок удару ворожого FPV-дрона по авто.
Олег Яровий, сапер "Вовків Да Вінчі", проявив себе у кількох критичних епізодах. У серпні 2024-го тиждень стримував наступ ворожої роти в місті Українську.
В Селидовому, попри поранення, організував оборону і врятував підрозділ ТрО.
У грудні самотужки відбив атаку переважаючих сил РФ у Новопустинцях, знищивши понад 20 окупантів. Загинув 10 липня цього року у стрілецькому бою.
Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський дав звання Герой України пілоту Максиму Устименку, який загинув сьогодні під час відбиття масованої атаки РФ.
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