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Знищили тисячі ворогів та тримали оборону: звання Героя України присвоїли двом загиблим воїнам

Субота 19 липня 2025 15:41
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Знищили тисячі ворогів та тримали оборону: звання Героя України присвоїли двом загиблим воїнам Фото: звання Героя України отримають два загиблі воїни (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" двом військовослужбовцям, які загинули в боях із окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Йдеться про молодшого сержанта Віталія Карвацького з 3-ї окремої штурмової бригади та солдата Олега Ярового - сапера 108-го окремого штурмового батальйону безпілотних систем, більш відомого як "Вовки Да Вінчі".

Що відомо про військових

Віталій Карвацький добровільно мобілізувався до лав тероборони з початком повномасштабного вторгнення.

У складі 3-ї ОШБр пройшов найскладніші ділянки фронту - Авдіївський, Покровський та Харківський напрямки.

Знищили тисячі ворогів та тримали оборону: звання Героя України присвоїли двом загиблим воїнам

Фото: Віталій Карвацький (соцмережі)

Він особисто знищив понад 600 окупантів, десятки одиниць ворожої техніки, включно з танками й БМП.

Воїн загинув 12 червня 2025 року внаслідок удару ворожого FPV-дрона по авто.

Олег Яровий, сапер "Вовків Да Вінчі", проявив себе у кількох критичних епізодах. У серпні 2024-го тиждень стримував наступ ворожої роти в місті Українську.

В Селидовому, попри поранення, організував оборону і врятував підрозділ ТрО.

У грудні самотужки відбив атаку переважаючих сил РФ у Новопустинцях, знищивши понад 20 окупантів. Загинув 10 липня цього року у стрілецькому бою.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський дав звання Герой України пілоту Максиму Устименку, який загинув сьогодні під час відбиття масованої атаки РФ.

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