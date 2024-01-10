Уничтожили технику и позиции РФ: Сырский показал видео работы ударной группы "Асгард"

"Работа ударной группы БПАК "Асгард" подразделения "Очи", - подписано видео.

По данным Сырского, за четыре дня бойцами "Асгарда" было уничтожено:

12 скоплений личного состава противника;

2 места хранения и транспортировки БК;

15 единиц техники противника.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру среды, 10 января, составили 800 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 366 790 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 дронов, 12 артсистем и 13 ББМ.

За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще почти 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 42 единицы военной техники врага.

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