Уничтожили танки, бронетехнику и РЭБ. Командующий Нацгвардией о работе бойцов в двух направлениях

"В течение недели на Купянском и Лиманском направлениях противник не прекращал попытки совершать штурмовые действия. В районах ответственности подразделений Национальной гвардии активно применяет бронетехнику, артиллерию и БПЛА", - написал Пивненко.

Он отметил, что подразделения Нацгвардии круглые сутки проводят работу по выявлению позиций, складов и техники врага. Те же цели, которые обнаружены, максимально быстро поражаются имеющимися огневыми средствами.

За последние пять дней уничтожено:

10 танков,

16 единиц другой бронетехники,

более 10 артиллерийских систем разных типов,

две станции РЭБ.

Кроме этого в плен были взяты 7 оккупантов.

"В ходе общения с командирами подробно ознакомился с оперативной обстановкой. И, конечно, обсудили вопросы обеспечения и других потребностей, позволяющих повысить эффективность выполнения наших задач и взаимодействия", - сообщил командующий.

Фото: командующий Нацгвардией о работе бойцов в двух направлениях (t.me/Pivnenko_NGU)

Он также рассказал о работе бригад "Азов", "Хартия", "Бурея" и других подразделений, которые в составе Сил обороны выполняют задачи на фронте.

Потери РФ в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру пятницы, 19 января,составили 920 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 374 520 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 20 танков, 19 артсистем и 35 ББМ.

В частности, за прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще более 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 42 единицы военной техники врага.

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