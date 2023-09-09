Уничтожили редкую РЛС. Тарнавский рассказал об успехах ВСУ на юге

По словам Тарнавского, на Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны.

В целом, за прошедшие сутки враг 17 раз атаковал украинские позиции и совершил 744 обстрела. Кроме того, россияне нанесли 4 ракетных и 18 авиаударов.

Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1468 огневых задач.

Потери врага за последние сутки составили 321 человек:

безвозвратные - 81,

раненые - 233,

плен - 7.

Кроме того, уничтожены 40 единиц военной техники противника. В частности:

1 танк,

1 ББМ,

9 артиллерийских систем и минометов,

1 ПВО,

1 РЛС "Зоопарк",

1 ПТРК,

17 БпЛА,

6 единиц автомобильной техники,

3 единицы специальной техники,

Также уничтожены 8 складов российских боеприпасов и 2 пункта управления врага.

Справка

"Зоопарк-1" - это радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы, который россияне используют для контрбатарейной борьбы. Система позволяет оккупантам находить огневые позиции ВСУ, откуда работают РСЗО (до 22 км), артиллерийские орудия (до 12 км), минометы (до 17 км) и запускаются тактические ракеты (45 км), автоматически определяя их координаты после выстрелов.

Один "Зоопарк" способен одновременно обнаруживать до 70 вражеских позиций за минуту и передавать их координаты в течение 20 секунд после залпа, часто еще до падения снарядов. Информация автоматически передается на командный пункт управления.

Контрнаступление ВСУ на юге Украины

Летом наши бойцы усилили наступление в Запорожской области, бои идут сразу на двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском. Последним уволенным населенным пунктом было Роботино.

Западные СМИ сообщали, что наши бойцы прорвали первую линию обороны оккупантов на юге. Согласно сведениям Генштаба, украинские военные продолжают наступательные действия к востоку и югу от освобожденного Роботиного.

При этом британская разведка предполагает, что Россия перебросила в Роботино подразделения по другим направлениям. Это может ослабить ее наступление на других участках фронта.

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