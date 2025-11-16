Уничтожены ЗРК "БУК-М3" и "Оса": нацгвардейцы показали эффектную работу дронов на Херсонщине

Бойцы Национальной гвардии Украины осуществили успешные удары дронами на Херсонщине. В результате атаки были уничтожены зенитно-ракетные комплексы россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства внутренних дел Украины.

"В период дежурства 11 и 12 ноября на направлении УВ "Юг" (30КМП) было обнаружено ЗРК "Оса" на дистанции 51 км от ЛБЗ в районе н.п. Новокиевка и ЗРК "Бук-М3" на дистанции 50 км от ЛБЗ в районе н.п. Ульяновка", - говорится в сообщении.

После их обнаружения вражеские цели были уничтожены. Соответствующую задачу выполнили силы ударных дронов подразделения 27-й Печерской бригады НГУ "Lasar's Group".

На опубликованных кадрах можно увидеть, как украинские воины успешно атакуют вражескую технику, после чего та подрывается.