ua en ru
Вс, 16 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Уничтожены ЗРК "БУК-М3" и "Оса": нацгвардейцы показали эффектную работу дронов на Херсонщине

Воскресенье 16 ноября 2025 20:05
UA EN RU
Уничтожены ЗРК "БУК-М3" и "Оса": нацгвардейцы показали эффектную работу дронов на Херсонщине Фото: вражеские ЗРК были обнаружены 11 и 12 ноября (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Бойцы Национальной гвардии Украины осуществили успешные удары дронами на Херсонщине. В результате атаки были уничтожены зенитно-ракетные комплексы россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства внутренних дел Украины.

"В период дежурства 11 и 12 ноября на направлении УВ "Юг" (30КМП) было обнаружено ЗРК "Оса" на дистанции 51 км от ЛБЗ в районе н.п. Новокиевка и ЗРК "Бук-М3" на дистанции 50 км от ЛБЗ в районе н.п. Ульяновка", - говорится в сообщении.

После их обнаружения вражеские цели были уничтожены. Соответствующую задачу выполнили силы ударных дронов подразделения 27-й Печерской бригады НГУ "Lasar's Group".

На опубликованных кадрах можно увидеть, как украинские воины успешно атакуют вражескую технику, после чего та подрывается.

Напомним, сегодня в пресс-службе Десантно-штурмовых войск сообщили, что операторы FPV-дронов 71-й отдельной егерской бригады ДШВ продолжают наносить врагу сокрушительные потери вдоль линии фронта.

В частности, в последнее время подразделение РУБпАК бригады осуществило серию результативных ударов по позициям одного из элитных российских формирований - подразделения "Рубикон". В частности, были поражены антенны и операторы российских дронов.

Также мы писали, что в ночь на 14 ноября беспилотники ЦСО "Альфа" СБУ уничтожили в Новороссийске 4 пусковые установки комплекса С-400 "Триумф" и 2 радара.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нацгвардия Херсонская область Война в Украине Дрони
Новости
Зеленский: наши ТЭС и добыча газа стали мишенями для ракет и дронов РФ
Зеленский: наши ТЭС и добыча газа стали мишенями для ракет и дронов РФ
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт