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Уничтожена вражеская техника на 35 млн долларов. В 101-й бригаде рассказали о помощи столичной общины

Среда 24 апреля 2024 15:37
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Уничтожена вражеская техника на 35 млн долларов. В 101-й бригаде рассказали о помощи столичной общины Фото: в 101-й бригаде рассказали о помощи столичной общины (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Благодаря постоянной финансовой помощи из бюджета Киева 101 бригада охраны ГШ им. генерал-полковник Геннадий Воробьев смог значительно повысить свои боевые способности и улучшить бытовые условия военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 101 ОбрО ГШ.

В бригаде, в частности, отметили, что при содействии мэра Киева Виталия Кличко было приобретено большое количество беспилотников разных типов.

"Несмотря на третий год изнурительной войны, мы чувствуем реальную помощь от друзей и партнеров бригады. А это, в свою очередь, приносит незаурядные достижения на фронте. Только вдумайтесь в следующие невероятные цифры: благодаря содействию мэра и столичной общины в виде субвенций из городского бюджета, нашей военной частью для подчиненного батальона БПЛА были закуплены и переданы современные разнообразные беспилотные летательные аппараты и дроны, уничтожившие вражескую технику на общую сумму 34,7 млн долларов", - отметили в бригаде.

Отдельно защитники поблагодарили киевлян и мэра за городскую целевую программу "Защитник Киева".

"В рамках программы было получено значительное финансирование в прошлом и текущем годах. Как результат - удалось значительно улучшить бытовые условия военнослужащих, приобрести сложное технологическое оборудование на пункт технического обслуживания и ремонта, жилищный модуль для развертывания медицинского пункта, инструмент для укомплектования мобильной автомобильной мастерской - этот список можно продолжать долго", - сообщили в 101 ОБР.

Защитники подчеркнули, что поддержка Киева приближает страну к победе.

Как сообщалось, в прошлом году Киев выделил на нужды ВСУ около 9 млрд гривен. Это почти столько, сколько все остальные областные центры вместе.

Столица выделила силам безопасности и обороны уже 6,5 млрд гривен.

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