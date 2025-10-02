Уничтожен важный объект РФ: Генштаб назвал самое горячее направление фронта

Враг за минувшие сутки нанес два ракетных и 74 авиационных удара, применил пять ракет и сбросил 162 управляемые авиабомбы. Кроме этого россияне совершили 4312 обстрелов, в том числе 129 - из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 5280 дронов-камикадзе.

Авиаудары зафиксированы, в частности, по районам населенных пунктов Горькое, Железнодорожное Запорожской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два пункта управления и один другой важный объект врага.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло шесть боестолкновений. Противник нанес 14 авиационных ударов, сбросив при этом 37 управляемых авиационных бомб, совершил 176 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Нововасильевки, Бологовки и Каменки.

На Купянском направлении вчера произошло шесть боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника вблизи Купянска и Голубовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодязи, Мирное, Шандриголово, Торское, Заречное, Ямполь и в направлении Нового Мира, Дробышево.

На Северском направлении Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков в районах населенных пунктов Григорьевка, Ямполь, Выимка и Переездное.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано четыре боестолкновения - оккупанты пытались продвигаться в направлениях населенных пунктов Бондарное, Миньковка и Орехово-Васильевка.

На Торецком направлении враг совершил 22 атаки в районах Щербиновки, Плещеевки, Торецка, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Сухецкое, Миролюбовка, Новопавловка, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Белицкое, Красный Лиман, Новоэкономическое, Грузское, Ивановка, Родинское, Покровск, Зверево, Котлино, Новоукраинка, Новониколаевка и Филия.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 26 атак вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Вороное, Сосновка, Новониколаевка, Воскресенка, Калиновское и Новогригорьевка.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили пять вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении наши воины отбили две атаки врага в направлении Новоданиловки и в районе Плавней.

На Приднепровском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников, успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.