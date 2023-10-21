Уничтожение техники россиян вблизи Авдеевки и продвижение ВСУ: карты ISW

По словам института, 20 октября украинские войска повредили и уничтожили почти 50 российских танков и более 100 единиц бронетехники в течение прошедшего дня боев под Авдеевкой. ВСУ нанесли удар по российской термобарической артиллерийской системе TOS-1 вблизи Авдеевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

По сообщениям ISW, российские войска продолжали наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 20 октября, но не добились каких-либо заявленных или подтвержденных успехов.

Украинский Генштаб сообщил, что ВСУ отразили российские атаки на Купянском направлении в районе Синьковки и Ивановки к западу от Сватово в районе Надежды вблизи Макеевки и вблизи Невского.

Военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что подразделения российской армии продолжали атаки к северу от района Яхидное-Ивановка, но не смогли прорваться к дороге N26 Купянск-Сватово. Машовец отметил, что российские войска сместили свое внимание в направлении Петропавловки и на направлении Степовая Новоселовка - Куриловка.

Российские источники утверждали, что российские войска продолжали атаки в районе Синьковки, Ивановки, Надежды и Макеевки, а некоторые российские СМИ утверждали, что российские войска приблизились к окраинам Лимана Первого.

Министерство обороны России (МО) заявило, что украинские силы 20 октября провели безуспешные наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Машовец утверждал, что украинские силы продвинулись на 400 м в неустановленной части линии Купянск-Сватово, хотя ISW не наблюдала визуального подтверждения украинских достижений на этой линии фронта в последние дни.

Операция №2 - Донецкая область

По словам ISW, ВСУ продолжали наступательные операции под Бахмутом 20 октября и не добились подтвержденных успехов.

Генштаб сообщил, что украинские защитники отразили российские атаки вблизи Богдановки, Хромового и Клещиевки. Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что ВСУ продвинулись до железнодорожной линии к востоку от Клещиевки.

Российские источники, включая Министерство обороны России (МО), утверждали, что украинские силы продолжали атаки на линии Клещиевка-Андреевка-Курдюмовка.

Российские войска продолжили контратаки под Бахмутом 20 октября и недавно незначительно продвинулись вперед. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 20 октября, показывает, что российские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Клещиевки.

По словам института, российские войска 20 октября возобновили наступление в районе Авдеевки и незначительно продвинулись вперед, что указывает на то, что Россия продолжает атаковать, несмотря на потери в технике и личном составе. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 20 октября, показывает, что российские войска добились незначительных успехов к западу от Красногоровки.

По словам Генштаба, 20 октября украинские войска повредили и уничтожили почти 50 российских танков и более 100 единиц бронетехники в течение прошедшего дня боев под Авдеевкой. Украинские солдаты, действующие в районе Авдеевки, сообщили 20 октября, что украинские силы уничтожили 200 российских бронемашин за последние четыре дня.

На кадрах, опубликованных 20 октября, видно, как украинские войска наносят удар по российской термобарической артиллерийской системе TOS-1 вблизи Авдеевки.

Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские атаки в районе Авдеевки, Новокалиново, Степового, Первомайского и Северного.

Российские блогеры и украинский военный обозреватель утверждали, что российские войска захватили украинский опорный пункт возле террикона к северо-востоку от Авдеевки, продвинулись к железнодорожной станции к северу от Авдеевки и продвинулись к ресторану "Царская охота" к югу от Авдеевки.

Известный российский блогер утверждал, что российские войска безуспешно атаковали близ Северного, близ Степового и близ Новокалиново.

Российский блогер пожаловался, что эффективность российского контрбатарейного огня вблизи Авдеевки снижается из-за плохой связи и неспособности создать запасы боеприпасов перед началом наступления, что, весьма вероятно, усугубляет материальные потери в этом районе.

Российские войска продолжали наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка 20 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Украинский генеральный штаб и российские источники сообщили, что российские войска атаковали в Марьинке и близ Новомихайловки.

20 октября Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили ограниченные атаки украинских войск вблизи Угледара на западе Донецкой области на прошлой неделе.

"Южная ось"

По словам российских источников, украинские войска 20 октября провели безуспешные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей. Министерство обороны России и российский блогер заявили, что российские войска отразили украинские атаки вблизи Урожайного и Старомайорского.

Российские войска провели наступательные операции в районе границы Донецкой и Запорожской областей 20 октября, но подтвержденных успехов не добились. Министерство обороны России заявило, что российские подразделения захватили позиции в неустановленном районе на границе Донецкой и Запорожской областей на прошлой неделе, хотя ISW не нашел подтверждений этому.

Российский военный блоггер заявил, что российские войска добились определенных успехов близ Приютного, хотя ISW не обнаружил доказательств, подтверждающих это утверждение.

Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Золотой Нивы, Старомайорска, Ровнополя и Полтавки.

Российские блогеры утверждали, что российские войска безуспешно атаковали близ Новодонецкого и к юго-западу от Старомайорска.

Российский батальон “Восток”, который, как сообщается, действует в районе границы Донецкой и Запорожской областей, заявил, что операции в Великой Новоселке ограничиваются незначительными перестрелками и артиллерийскими дуэлями, поскольку российским силам в этом районе не хватает резервов для наступательных действий из-за наступления на других участках фронта.

По словам института, ВСУ провели наступательные операции в западной части Запорожской области 20 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Украинский генеральный штаб сообщил, что войска продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении. Также заметили, что российские войска провели безуспешные атаки вблизи Работино и Вербового

Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки вблизи Работино и Вербового. Российский военый блогер утверждал, что украинские войска атаковали близ Новопрокоповки.

Российские войска провели наступательные операции в западной части Запорожской области 20 октября, но не добились никаких подтвержденных или заявленных успехов.

Российские оккупационные власти заявили, что украинские войска 20 октября запустили ракеты, нацеленные на российские тыловые районы на юге Украины. Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска выпустили от 10 до 15 ракет по оккупированной Россией Херсонской области и Крыму и что российские войска сбили пять ракет над оккупированной Херсонской областью.

Оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские средства ПВО сбили ракету над Черным морем недалеко от оккупированной Любимовки, Крым.