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Уничтожение "Мрии": будут судить экс-руководителя завода "Антонов"

Фото: будут судить экс-руководителя завода "Антонов" (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В суд направили обвинительный акт в отношении бывшего генерального директора ГП "Антонов", из-за служебной халатности которого был уничтожен самолет "Мрия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Дело против экс-руководителя завода "Антонов" открыто по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК).

Правоохранители установили, что бывший руководитель госпредприятия ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности по обеспечению сохранности имущества.

Поэтому транспортный самолет АН-225 "Мрия" своевременно, до начала полномасштабного вторжения РФ, не был транспортирован из опасной зоны - аэродрома "Антонов" в Гостомеле Киевской области.

В результате обстрелов россиянами воздушное судно было уничтожено. Государству нанесено почти 8,5 млрд гривен ущерба. В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

 

Уничтожение "Мечты"

В феврале 2022 года россияне обстреляли аэродром "Антонов" в Гостомеле под Киевом, где находился самолет Ан-225 "Мрия".

После чего конструкторы заявили, что восстановить "Мрию" уже не получится, но части самолета конструкторы могут использовать для создания новой "Мрии".

В марте 2023 года бывшему руководству завода "Антонов" объявили подозрение. По данным следствия, они не допускали бойцов Нацгвардии на территорию аэропорта для подготовки к его защите и препятствовали военным строить оборонительные укрепления и фортификационные сооружения.

При этом недавно боец ГУР раскрыл неизвестные детали боев в Гостомеле.

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