Уничтоженный российский корабль "Циклон" не успел выпустить ни одной ракеты, - Плетенчук

"Планировали пять таких единиц ввести в состав Черноморского флота РФ, и фактически "Циклон" был первым из пяти. Этот проект не является чем-то новым, но сам корабль был новый. И да, он фактически не успел даже пройти государственные испытания, потому что ни одной крылатой ракеты он так и не запустил", - рассказал Плетенчук.

Он также добавил, что остальные корабли проекта 22800 также были выведены из строя или покинули акваторию Черного моря.

"Это был также "Аскольд", которому фактически даже попробовать не дали, его уничтожили Воздушные силы. Еще два таких корабля - "Амур" и "Туча" - находились в акватории и были вынуждены покинуть ее, через Ростов пошли куда-то на Каспий проводить испытания. И еще один такой корабль сейчас в Таганроге на заводе достраивается. Поэтому в принципе вся эта серия, фактически, закончилась, не начавшись", - отметил Плетенчук.

По его словам, в России остается около 10 надводных ракетоносителей в акватории Черного моря.

"Это количество может изменяться, в зависимости от того, в каком они состоянии - некоторые могут находиться на обслуживании. Но в целом считаем, что 10 ракетоносителей враг может иметь в акватории Черного моря, или меньше. Если брать общую численность, то чуть больше 50 (одновременно запущенных ракет "Калибр" - ред.), но на самом деле это мало вероятно, и на самом деле такой практики применения никогда не было", - добавил он.