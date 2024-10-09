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Уничтожены танки и сотни блиндажей. В МВД рассказали о работе Нацгвардии за последние недели

Среда 09 октября 2024 14:59
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Уничтожены танки и сотни блиндажей. В МВД рассказали о работе Нацгвардии за последние недели Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В течение последних двух недель бойцы Нацгвардии уничтожили десятки танков, а также сотни вражеских блиндажей. По состоянию на сегодня, 9 октября, с начала полномасштабной войны, Россия потеряла уже более 664 тысяч единиц живой силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Министерства внутренних дел (МВД) Игоря Клименко.

За две недели нацгвардейцы уничтожили:

  • 36 танков;
  • 52 единицы бронированной техники;
  • 76 артиллерийских систем;
  • 111 автомобилей;
  • 213 блиндажей и мест скопления пехоты противника;
  • 23 средства РЭБ;
  • 28 складов боекомплекта;
  • 1 реактивную систему залпового огня.

В частности Клименко показал работу бойцов бригады "Спартан" на Харьковском направлении. Бойцы осуществили точный сброс с дрона на вражескую боевую машину пехоты.

Потери России в войне

Как и упоминалось выше, с начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 664 тысяч бойцов. Только за вчерашний день, 8 октября, Силы обороны "отминусовали" еще 1150 оккупантов. В частности вчера было уничтожено:

  • 4 танка;
  • 11 боевых бронированных машин;
  • 19 артиллерийских систем и не только.

Также недавно Силы обороны уничтожили автоматизированный военный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Оса-АКМ" стоимостью около 10 миллионов долларов.

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