Уничтожены танки и сотни блиндажей. В МВД рассказали о работе Нацгвардии за последние недели

В течение последних двух недель бойцы Нацгвардии уничтожили десятки танков, а также сотни вражеских блиндажей. По состоянию на сегодня, 9 октября, с начала полномасштабной войны, Россия потеряла уже более 664 тысяч единиц живой силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Министерства внутренних дел (МВД) Игоря Клименко.

За две недели нацгвардейцы уничтожили:

36 танков;

52 единицы бронированной техники;

76 артиллерийских систем;

111 автомобилей;

213 блиндажей и мест скопления пехоты противника;

23 средства РЭБ;

28 складов боекомплекта;

1 реактивную систему залпового огня.

В частности Клименко показал работу бойцов бригады "Спартан" на Харьковском направлении. Бойцы осуществили точный сброс с дрона на вражескую боевую машину пехоты.

Потери России в войне

Как и упоминалось выше, с начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 664 тысяч бойцов. Только за вчерашний день, 8 октября, Силы обороны "отминусовали" еще 1150 оккупантов. В частности вчера было уничтожено:

4 танка;

11 боевых бронированных машин;

19 артиллерийских систем и не только.

Также недавно Силы обороны уничтожили автоматизированный военный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Оса-АКМ" стоимостью около 10 миллионов долларов.