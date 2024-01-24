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Уничтожены сотни россиян, техника и 200 БПЛА: какая ситуация на Таврическом направлении

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще почти 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 54 единицы военной техники и 200 вражеских БПЛА разных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В общей сложности, на Таврическом направлении россияне нанесли 39 авиационных ударов, провели 36 боевых столкновений и совершили 919 артобстрелов.

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.

Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны, за прошедшие сутки, отбили 5 атак врага в районах Новобахмутовки, Степное, Авдеевки и еще 11 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении продолжается сдерживание врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 16 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки противника южнее Красного, западнее Вербового и Работино Запорожской области.

Потери врага

Общие потери российской армии в живой силе составили 394 человека.

Также украинские бойцы уничтожили 54 единицы военной техники врага, в том числе:

  • 5 танков;
  • 14 ББМ;
  • 15 артсистем;
  • 1 РСЗО;
  • 1 средство ПВО;
  • 16 автомобилей;
  • 2 единицы специальной техники.

Силы обороны Украины уничтожили состав боеприпасов, состав горюче-смазочных материалов и еще один важный объект противника.

Кроме того, было нейтрализовано или уничтожено 200 различных враждебных БПЛА.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, в Украине на фронте произошло 56 боевых столкновений. Всего враг нанес 48 ракетных и 112 авиационных ударов. Украинские защитники продолжили меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении.

В частности, как отмечают в Институте изучения войны, позиционные бои продолжались

  • к северо-западу от Авдеевки в районе Новобахмутовки и Степового;
  • к западу от Авдеевки в районе Северного;
  • к югу от Авдеевки в районе Опытного;
  • к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского и Невельского;
  • в районе самой Авдеевки.

Потери России в войне в Украине на утро среды, 24 января, составили 840 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения достигло почти 378 660 военнослужащих. Кроме того, ВСУ уничтожили 61 артсистему, 49 автомобилей и 37 беспилотников.

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