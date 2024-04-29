Уничтожены состав БК и не только. Военные отработали дронами по позиции врага на юге

Как рассказывают ССО, операторы 73 морского центра СпН имени кошевого атамана Антона Головатого во время разведки на Южном направлении обнаружили место дислокации россиян, а также их склада боекомплекта.

Военные нанесли огневые поражения FPV-дронам, дронами с системой сброса, а также 122-мм гаубицей Д-30. Во время ударов были уничтожены:

капониры с боекомплектом;

3 оккупанта. Еще 5 получили ранения;

места расположения личного состава врага.

Потери России в войне

По состоянию на утро 29 апреля, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, потери страны-террориста составляют 467 470 единиц личного состава. Только за прошедшие сутки, 28 апреля, наши военнослужащие уничтожили 1320 вражеских солдат, 6 танков и более 15 боевых бронированных машин (ББМ).

Между тем Третья штурмовая бригада продемонстрировала видео с поражением дроном вражеской системы РЭБ "Гроза-04М", которая должна была помочь россиянам закрепиться на позициях.