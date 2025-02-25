Уничтожены БМП, танк и не только. ГУР показало работу дронов на Покровском направлении
Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины показало работу подразделения "Крылья" на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР Министерства обороны Украины.
На видео можно увидеть уничтожение:
- танка Т-72;
- БМП;
- пушки Д-30;
- склад БК;
- военного транспорта;
- оборудование для связи;
- личного состава врага.
"Среди ликвидированных - вражеский экипаж БпЛА. Показательный случай - приключения московитов на кладбище, где они пытались спрятаться среди могил, но были уничтожены мастерами FPV подразделения "Крылья", - пишет ГУР.
Потери России в войне против Украины
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), с начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 869 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери врага составили еще 1300 военных. Также Силы обороны уничтожили:
- 5 танков;
- 11 боевых бронированных машин;
- 26 артиллерийских систем.
Отдельно добавим, что на Покровском направлении в течение длительного времени ежедневно фиксируется наибольшее количество боев. Только за минувшие сутки там было зафиксировано 28 вражеских штурмовых действий.
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