Уничтожены БМП, танк и не только. ГУР показало работу дронов на Покровском направлении

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР Министерства обороны Украины.

На видео можно увидеть уничтожение:

танка Т-72;

БМП;

пушки Д-30;

склад БК;

военного транспорта;

оборудование для связи;

личного состава врага.



"Среди ликвидированных - вражеский экипаж БпЛА. Показательный случай - приключения московитов на кладбище, где они пытались спрятаться среди могил, но были уничтожены мастерами FPV подразделения "Крылья", - пишет ГУР.

Потери России в войне против Украины

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), с начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 869 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери врага составили еще 1300 военных. Также Силы обороны уничтожили:

5 танков;

11 боевых бронированных машин;

26 артиллерийских систем.

Отдельно добавим, что на Покровском направлении в течение длительного времени ежедневно фиксируется наибольшее количество боев. Только за минувшие сутки там было зафиксировано 28 вражеских штурмовых действий.