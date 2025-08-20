RU

Общество Образование Деньги Изменения

Уничтоженное во время атаки авто: дадут ли компенсацию, если оно не застраховано

Можно ли получить компенсацию за поврежденное во время атаки авто (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Украинцы, чье имущество было уничтожено или повреждено в результате российских обстрелов, имеют право на компенсацию. Пока возмещение за незастрахованные автомобили не предусмотрено, но такая вероятность может появиться в будущем.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист Евгений Булименко.

Реестр убытков

По словам юриста, 12 мая 2023 года был создан Реестр убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины. Его цель - фиксировать доказательства и заявления от физических и юридических лиц, а также органов государственной и местной власти Украины, пострадавших от войны.

Подать заявление можно через портал "Дія", но только по определенным категориям:

  • вынужденное переселение;
  • смерть близкого родственника;
  • повреждение или уничтожение жилой или нежилой недвижимости и тому подобное.

"Пока возможность подачи заявлений по поврежденному или уничтоженному движимому имуществу, в частности автомобилей, еще не открыта. Но это может появиться в будущем", - объясняет Булименко.

Он подчеркнул, что Реестр не устанавливает размер вреда и не принимает решений о выплатах. Это лишь электронная база для будущего международного компенсационного механизма.

Судебные иски против России

Также юрист отмечает, что владельцы поврежденного или уничтоженного имущества могут обратиться с иском к Российской Федерации в украинские суды.

"Верховный Суд уже определил, что РФ в этой категории дел не имеет судебного иммунитета, ведь сама его потеряла, нарушив суверенитет Украины", - добавляет он.

Однако даже в случае положительных решений украинских судов компенсационные выплаты также будут возможны только после создания соответствующего международного механизма.

Читайте также о том, можно ли получить компенсацию, если дрон упал на огород и уничтожил урожай.

Ранее мы писали о том, что украинцы могут застраховать свое имущество от военных рисков.

