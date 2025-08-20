Уничтоженное во время атаки авто: дадут ли компенсацию, если оно не застраховано

Украинцы, чье имущество было уничтожено или повреждено в результате российских обстрелов, имеют право на компенсацию. Пока возмещение за незастрахованные автомобили не предусмотрено, но такая вероятность может появиться в будущем.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист Евгений Булименко.
По словам юриста, 12 мая 2023 года был создан Реестр убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины. Его цель - фиксировать доказательства и заявления от физических и юридических лиц, а также органов государственной и местной власти Украины, пострадавших от войны.
Подать заявление можно через портал "Дія", но только по определенным категориям:
"Пока возможность подачи заявлений по поврежденному или уничтоженному движимому имуществу, в частности автомобилей, еще не открыта. Но это может появиться в будущем", - объясняет Булименко.
Он подчеркнул, что Реестр не устанавливает размер вреда и не принимает решений о выплатах. Это лишь электронная база для будущего международного компенсационного механизма.
Также юрист отмечает, что владельцы поврежденного или уничтоженного имущества могут обратиться с иском к Российской Федерации в украинские суды.
"Верховный Суд уже определил, что РФ в этой категории дел не имеет судебного иммунитета, ведь сама его потеряла, нарушив суверенитет Украины", - добавляет он.
Однако даже в случае положительных решений украинских судов компенсационные выплаты также будут возможны только после создания соответствующего международного механизма.
