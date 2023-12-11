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ВСУ контролируют и сохраняют позиции на левом берегу Днепра: карты ISW

Понедельник 11 декабря 2023 03:05
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ВСУ контролируют и сохраняют позиции на левом берегу Днепра: карты ISW Фото: иллюстративное фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

ВСУ сохраняют позиции на восточном берегу реки Днепр. По предварительной информации, украинские силы уже контролируют весь остров Большой Потемкин (юго-западнее Херсона),

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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По словам ISW, российские войска продолжали локальные наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 10 декабря, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили по меньшей мере семь российских атак на Купянском направлении вблизи Синьковки, Петропавловки и Новоселовского; и по меньшей мере пять российских атак на Лиманском направлении вблизи Макеевки, Тернов и Серебрянского лесничества.

Начальник службы связей с общественностью командования сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что плохая погода, включая ледяной дождь и минусовые температуры, привела к снижению числа российских атак на Купянском и Лиманском направлениях 9 декабря.

Российские источники утверждали, что украинские войска провели наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 10 декабря и недавно добились успехов.

Министерство обороны России утверждало, что российские войска отразили украинские атаки в районе Синьковки, Торского и Серебрянского лесничества 9 и 10 декабря.

ВСУ контролируют и сохраняют позиции на левом берегу Днепра: карты ISWОперация №2 - Донецкая область

ISW сообщает, что российские войска провели наземные атаки северо-восточнее Бахмута 10 декабря, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки в районе Веселого.

Российские войска продолжили наступательные действия западнее и южнее Бахмута 10 декабря и недавно добились подтвержденных успехов. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 10 декабря, показывает, что российские войска продвинулись к северу от Хромового.

Дополнительные видеозаписи с геолокацией, опубликованные 9 декабря, показывают, что российские войска продвинулись севернее и юго-восточнее Богдановки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска ввели дополнительную живую силу, включая элементы 200-й мотострелковой бригады и неуказанные подразделения ВДВ, в бой в направлении Часового Яра.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере 14 российских атак вблизи Григоровки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки в районе Клещиевки и Пивничного.

ВСУ контролируют и сохраняют позиции на левом берегу Днепра: карты ISW

ISW обнаружил, что российские войска продолжили наступательные операции под Авдеевкой 10 декабря и недавно подтвердили наступление. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 9 декабря, показывает, что российские войска продвинулись к востоку от Степового.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере 39 российских атак к востоку от Новобахмутовки, вблизи Степового, Авдеевки и Первомайского; к югу от Тоненького и Северного.

Глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что российские войска постоянно атакуют и наносят удары по украинским позициям вблизи Авдеевки независимо от погодных условий.

ВСУ контролируют и сохраняют позиции на левом берегу Днепра: карты ISW

Как сообщает ISW, российские войска продолжили атаки западнее и юго-западнее Донецка 10 декабря и недавно подтвердили продвижение.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере 14 российских атак вблизи Марьинки, Победы, Новомихайловки и юго-восточнее Угледара.

Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки в районе Марьинки и Победы.

ВСУ контролируют и сохраняют позиции на левом берегу Днепра: карты ISW

"Южная ось"

По словам ISW, российские войска продолжили наземные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей 10 декабря, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Министерство обороны России (МО) заявило, что российские войска отразили украинскую атаку близ Новодонецкого.

ВСУ контролируют и сохраняют позиции на левом берегу Днепра: карты ISW

ISW обнаружил, что российские войска продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области 10 декабря и, как сообщается, добились неподтвержденных успехов.

По сообщениям украинского Генштаба, украинские войска отразили три российские атаки к западу от Работино и близ Новопокровки.

Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинскую атаку к северу от Новопрокоповки, а известный российский блогер заявил, что украинские силы безуспешно атаковали близ Работино и Вербового.

ВСУ контролируют и сохраняют позиции на левом берегу Днепра: карты ISW

Украинские войска продолжили наземные операции на левом берегу Херсонской области 10 декабря.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска сохраняют позиции на левом берегу реки Днепр и наносят удары по российским позициям в этом районе.

Российский военный блогер заявил, что украинские войска захватили новые позиции на острове Большой Потемкин (к юго-западу от города Херсон), хотя ISW оценивает, что украинские силы уже контролируют весь остров

ВСУ контролируют и сохраняют позиции на левом берегу Днепра: карты ISW

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