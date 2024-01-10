По всей линии фронта идут позиционные бои, РФ стягивает военные средства в Крым: карты ISW

Украинские и российские войска ведут трудные позиционные бои по всей линии фронта. Оккупанты продолжают стягивать военные средства в оккупированный Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

9 января российские и украинские войска продолжили позиционные боевые действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Украинские и российские источники утверждают, что позиционные боевые действия продолжались северо-восточнее Купянска в районе Синьковки и озера Лиман, западнее Кременной в районе Серебрянского леса и восточнее Тернов.

Бои в Донецкой области

Российские и украинские источники утверждают, что позиционные бои продолжались северо-восточнее Бахмута в районе Спорного, северо-западнее Бахмута в районе Богдановки, к западу от Бахмута в районе Хромового и в направлении Ивановского, юго-западнее Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.

Пресс-офицер украинской бригады, действовавшей на Бахмутском направлении, заявил, что российские войска пытаются захватить Ивановское перед выборами президента РФ в марте 2024 года, чтобы подать это как значительную победу в политических целях.

Российские источники охарактеризовали локализованное наступление РФ на Часов Яр как "ползучий", признавая, что потенциальные достижения в этом районе вероятно и дальше будут незначительными и что быстрое продвижение маловероятно.

9 января российские и украинские силы продолжили позиционные бои вблизи Авдеевки. Столкновения были северо-западнее Авдеевки у Очеретино, Новобахмутовки и Степного; на северо-западе Авдеевки у Авдеевского коксохимического завода; к западу от Авдеевки у Северного и Тоненького; юго-западнее Авдеевки возле Первомайского и Невельского.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 января, показывают, что российские войска продвинулись в южную Новомихайловку (юго-западнее города Донецка). Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ добились незначительных успехов на юго-восточной окраине Новомихайловки, а украинские силы контратаковали к югу от населенного пункта и вытеснили российские силы с неопределенных позиций в этом районе.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отбили по меньшей мере 14 российских штурмов вблизи Георгиевки, Новомихайловки и Победы (юго-западнее Донецка).

"Южная ось"

На участке границы Донецко-Запорожской областей 9 января продолжались позиционные боевые действия, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.

Бои продолжались вблизи Старомайорского, Приютного и Красного (недалеко от Великой Новоселки).

Российский блогер утверждал, что украинские войска успешно контратаковали к северу от Новопрокоповки (южнее Работино) и восстановили некоторые ранее утраченные позиции, немного приблизив линию фронта к самой Новопрокоповке. Однако ISW еще не наблюдала визуального подтверждения этих утверждений.

Российские и украинские источники сообщали, что позиционные бои продолжались вблизи Работино, Новопрокопки и Вербового. Несколько российских военкоров отметили, что погодные условия в этом районе ухудшаются, а холод и мокрый снег осложняют тактические действия.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 января, подтверждают, что российские войска удерживают позиции вдоль реки Конка к юго-западу от Олешек на восточном берегу реки Днепр. Позиционные боевые действия продолжались в Крынках и вокруг них, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта на восточном берегу не было.

Сообщается, что российские войска продолжают взимать военные средства в оккупированный Крым. Украинские партизаны локализовали несколько военных объектов вблизи Заозерного Евпаторийского района на западе Крыма, а также наплыв артиллерии и кассетных боеприпасов на железную дорогу вблизи Биюк-Онлар в центральном Крыму, которая, как сообщается, направляется в российские войска в Херсонской и Запорожской.