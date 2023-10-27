Уничтожат все очаги сопротивления. В Израиле рассказали о планах на операцию в Секторе Газа

По его словам, наземное вторжение приведет к очередной фазе боевых действий меньшей интенсивности, поскольку Израиль уничтожает "очаги сопротивления" ХАМАСу.

Он также отметил, что, по мнению Израиля, ХАМАС использует генераторы для закачки воздуха в свои сотни километров тоннелей, которые берут свое начало в гражданских районах.

Он показал журналистам аэрофотосъемку того, что он описал как шахту тоннеля, построенного рядом с больницей.

Стоит заметить, что его заявление прозвучало после того, как ООН забила тревогу из-за быстрого уменьшения запасов горючего на фоне сопротивления Израилю, не позволяющего поставлять горючее в Газу. Галант сказал, что Израиль считает, что ХАМАС конфискует любое топливо, которое попадет в Газу.

Война в Израиле

Напомним, 7 октября на территорию Израиля вторглись боевики ХАМАС. Они атаковали как военных, так и мирных жителей, в результате чего было много жертв среди гражданских.

В ответ Израиль объявил военную операцию. В ее рамках по местам дислокации боевики уже нанесли ряд ударов. Также вчера, 26 октября, Израиль провел рейд на территорию сектора Газа , военные применяли для этого танки.

Позже армия Израиля заявила, что продолжит ограниченные наземные рейды в Секторе Газа после того, как вчера вечером пехота и танки в течение нескольких часов действовали через пограничный забор, атакуя позиции и членов ХАМАСа.

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