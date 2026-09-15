"Исчезнет за два дня": в России разразились угрозами в адрес Польши

В России прибегли к открытым угрозам в адрес Польши. В Кремле заявили, что в случае прямого военного столкновения польская государственность якобы прекратит существование через два-три дня.

Об этом заявил помощник российского диктатора Николай Патрушев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский " Интерфакс ".

По его словам, в случае вступления Польши в военные действия против РФ Москва готова применить "весь арсенал имеющихся сил и средств".

"Польская государственность прекратит свое существование за два-три дня", - заявил Патрушев.

Таким заявлением в РФ ответили на высказывания главы МИД Польши Радослава Сикорского о военном превосходстве Варшавы и союзников над российской армией.

"Глава польской дипломатии явно по-дилетантски оценивает военную мощь нашей страны, не желая понимать, что во время специальной военной операции российские вооруженные силы отнюдь не используют весь свой потенциал", - заявил помощник диктатора.

Патрушев добавил, что в Варшаве не хотят слышать слова Кремля о якобы отсутствии со стороны России угроз и оснований вести военные действия против ЕС.

Напомним, 14 сентября Сикорский заявил, что преимущество в авиации позволило бы европейской части НАТО действовать против объектов России без привлечения американских сил.

В частности, польский министр отметил, что в случае российской агрессии против НАТО благодаря преимуществу в воздухе авиация ЕС смогла бы уничтожить половину российских НПЗ "быстрее, чем Украина".