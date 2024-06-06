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В Германии более 300 правоохранителей четвертые сутки ищут девятилетнюю украинку

Четверг 06 июня 2024 22:24
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В Германии более 300 правоохранителей четвертые сутки ищут девятилетнюю украинку Иллюстративное фото: в Германии правоохранители ищут девятилетнюю украинку (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В немецком городе Дебельн четвертые сутки разыскивают девятилетнюю украинскую девочку Валерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild и полицию округа Саксония.

По данным стражей порядка, четыре дня назад девочка около 6:50 утра пошла в школу, однако на занятиях она так. Ребенок также не вернулся домой, после чего его родные обратились в полицию. Около 18:30 в тот же день были начаты поиски девочки.

Видео камер видеонаблюдения в городе свидетельствуют о том, что Валерия не воспользовалась обычным автобусом для поездки в школу. Также из-за того, что в школе не сразу сообщили об отсутствии девочки, было начато расследование.

По состоянию на сегодняшний день к поискам девочки уже привлекали кинологов, водолазов, спасателей и вертолет. Также более 300 правоохранителей снова прочесывают весь город.

Полиция также не исключает варианта, что девочка может не находиться на территории Германии. Известно, что семья Валерии приехала в Германию с двумя несовершеннолетними детьми в 2022 году. Они родом из Днепропетровской области.

В Германии более 300 правоохранителей четвертые сутки ищут девятилетнюю украинку

Фото: исчезла Валерия (bild.de)

Ранее РБК-Украина рассказывала, что в начале мая стало известно об убийстве двух украинцев в торговом центре Германии. Гражданин России, напавший на мужчин с ножом и убивший их, задержали.

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