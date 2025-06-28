"Пропавший без вести" отбивал позиции. Военный омбудсмен рассказала "впечатляющую" историю

Еженедельно обрабатывают более сотни жалоб о нарушении прав военных. Среди них была история бойца, которого считали пропавшим без вести, пока он, раненый, помогал отбивать позиции.
Об этом рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Решетилова рассказала об особо тяжелых и впечатляющих случаях нарушений прав, с которыми уже работает.
"Еженедельно мы прорабатываем около 100 жалоб. Были случаи, когда воинская часть считала бойца пропавшим без вести, а он выжил, раненый, выходил из оккупированной территории и даже помогал отбивать позиции", - рассказала она.
Военный омбудсмен подчеркнула, что такие истории вдохновляют работать еще больше.
"Я согласилась на эту должность, чтобы мотивировать людей оставаться на службе или идти служить. Если удастся вернуть мотивацию хотя бы нескольким военным в день - значит, день прожит не зря", - подытожила Решетилова.
Напомним, что 30 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову уполномоченным президента по вопросам защиты прав военнослужащих - военным омбудсменом.
Он отметил, что главная задача - вместе с Минобороны и гражданским обществом подготовить законопроект о военном омбудсмене и все необходимые основы работы этого института.
На днях министр обороны Рустем Умеров заявил, что институт военного омбудсмена будет иметь реальные полномочия и прозрачные механизмы реагирования на нарушения прав военнослужащих.
Он также объяснил, для чего нужен военный омбудсмен.
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