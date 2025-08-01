Исчез в море: под Одессой четвертые сутки ищут парня

В Черноморске Одесской области четвертые сутки ищут 16-летнего подростка. Он пошел купаться в море во время шторма и не вернулся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Одесской области.
По данным спасателей, в море возле центрального пляжа в Черноморске продолжаются поиски пропавшего парня 2009 года рождения. Из-за сильного ветра и высоких волн водолазы не смогли начать операцию сразу, к поискам они присоединились утром 29 июля.
По состоянию на утро 1 августа, всего было обследовано 81 500 квадратных метров морского дна, из которых 45 000 - с помощью подводного дрона. Также специалисты обследовали 60 километров побережья. поисковые работы продолжаются.
Напомним, о поисках подростка в Черноморске Одесской области мы писали на днях. Тогда спасатели обследовали 16 500 квадратных метров морского дна, из которых 6 000 квадратных метров - с помощью дрона, а также 8 километров побережья.
Стоит добавить, что на побережье Одесской области в последние дни наблюдались сильный ветер и высокие волны. Море было неспокойное, купание в таких условиях чрезвычайно опасно. Спасатели призвали украинцев быть крайне осторожными.
Также РБК-Украина опубликовало полный перечень пляжей Одесской области, где отдыхать безопасно.