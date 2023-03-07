ua ru
Ср, 08 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пренебрегают элементарной человечностью. В Госдепе США прокомментировали убийство украинского пленника

Новина українською →
Украина, Вторник 07 марта 2023 23:30
Пренебрегают элементарной человечностью. В Госдепе США прокомментировали убийство украинского пленника Фото: представитель Госдепа США Нед Прайс (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Государственном департаменте США назвал видео убийства россиянами украинского пленника "ужасным" и заявили, что Россия презирает "элементарную человечность".

Об этом заявил спикер Госдепа Нед Прайс, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Страшная картина того, как этого безоружного украинца казнят после простого заявления "Слава Украине", просто захватывает дух с точки зрения ее варварства", - заявил Прайс.

Он добавил, что России "должно быть стыдно за себя", а их действия пренебрегают "элементарной человечностью, основными правилами войны и порядочностью". Прайс также отметил, что, к сожалению, это не единственный случай военных преступлений России, а их количество определяется десятками тысяч фактов.

Напомним, что российские оккупанты расстреляли украинского военного за его слова "Слава Украине". В Офисе президента пообещали отомстить за его смерть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Соединенные Штаты Америки
NEWS
Самолет, 9 дронов и более тысячи окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
Самолет, 9 дронов и более тысячи окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
DAILY
Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти