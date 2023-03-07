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Зневажають елементарну людяність. В Держдепі США прокоментували вбивство українського полоненого

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Україна, Вівторок 07 березня 2023 23:30
Зневажають елементарну людяність. В Держдепі США прокоментували вбивство українського полоненого Фото: речник Держдепу США Нед Прайс (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Державному департаменті США назвав відео вбивства росіянами українського полоненого "жахливим" і заявили, що Росія зневажає "елементарну людяність".

Про це заявив речник Держдепу Нед Прайс, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Страшна картина того, як цього беззбройного українця страчують після простої заяви "Слава Україні", просто захоплює дух з точки зору її варварства", - заявив Прайс.

Він додав, що Росії "має бути соромно за себе", а їх дії зневажають "елементарну людяність, основні правила війни і порядність". Прайс також зауважив, що на жаль, це не єдиний випадок військових злочинів Росії, а їх кількість визначається десятками тисяч фактів.

Нагадаємо, що російські окупанти розстріляли українського військогвого за його слова "Слава Україні". В Офісі президента пообіцяли помститись за його смерть.

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