RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обезвреживали "диверсантов" у границы с Беларусью: СБУ провела тренировку в Ровенской области

Иллюстративное фото: СБУ провела контрдиверсионные тренировки вблизи границы с Беларусью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности Украины провела контрдиверсионные тренировки в приграничных районах Ровенской области для повышения уровня безопасности вблизи границы с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Сообщается, что обучение проходили в условиях максимально приближенных к реальным с привлечением значительного количества личного состава Сил обороны, военной и спецтехники, в том числе дронов.

По замыслу, "диверсанты", переодетые в гражданские, тайно проникли на территорию области. Они захватили здание горсовета в райцентре вблизи белорусской границы и взяли в заложники всех находившихся на указанном объекте работников.

"Злоумышленники" применяли психологическое давление и угрозы физической расправы, пытались заставить "потерпевших" сотрудничать с противником и перестроить работу горсовета в пользу России.

Тогда руководство оперативного штаба приняло решение о проведении штурма. В ходе спецоперации правоохранители с привлечением бойцов ЦСО "А" СБУ обезвредили условную вражескую группу и освободили "заложников".

В учениях приняли участие подразделения СБУ ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС и представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

По оценкам координационной группы, участники тренировок эффективно отработали алгоритм взаимодействия. Также определены направления дальнейшего усовершенствования порядка действий по предотвращению и нейтрализации угроз госбезопасности Украины.

Напомним, Силы обороны Киева провели очередные учения на севере страны.

Ранее командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев проверил работу мобильных групп ПВО, которые защищают украинское небо на севере.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныБеларусьРовенская область