Нашли подозрительные вещи или взрывчатку? Что делать и куда обращаться

Отмечается, что опасными предметами являются вещи, из которых раздаются звуки (тиканье часов, сигналы через определенный промежуток времени и т.д., мигание индикаторной лампочки). Кроме того, такие предметы могут иметь механизмы и источники питания (батарейки, аккумуляторы и т.п.).

Также о взрывчатке могут свидетельствовать наличие растяжек проводов. Такие предметы также могут быть подвешены на деревьях или их оставляют на скамейках.

При обнаружении взрывных устройств срочно звоните по телефону 101 или 102.

Категорически запрещается: