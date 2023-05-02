Обнаруженные в Польше обломки могут принадлежать российской ракете, запущенной из Беларуси, - Onet

Обломки, найденные 25 апреля в лесу на севере Польши, могут принадлежать ракете X-55, запущенной с российского самолета, пролетавшего над территорией Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.
По данным журналистов, начальная версия заключалась в том, что найденные обломки принадлежат снаряду Второй мировой войны, но позже она сменилась другими гипотезами.
Так, в прошлую пятницу польский генерал Томаш Пиотровский сказал, что объект может быть связан "с событиями середины декабря прошлого года, когда россияне совершили массированный обстрел Украины".
Об этом заявил также и польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, отметив, что 16 декабря 2022 года натовские самолеты F-35 и польские самолеты были подняты по тревоге для отслеживания траектории ракеты, оказавшейся на территории Польши. Однако тогда ракеты не обнаружили.
По данным журналистов, наиболее вероятна версия, что 16 декабря российская ракета X-55 была выпущена с российского самолета, который пролетал над территорией Беларуси.
Несмотря на то, что версия не является официальной и окончательной, военный эксперт Ярослав Вольский попытался реконструировать полет ракеты и пришел к версии, что "пуск был осуществлен из-под Смоленска по Киеву. Одна из ракет отклонилась и направилась в сторону Польши через территорию Беларуси".
Напомним, в четверг, 25 апреля, вблизи польского города Быдгощ обнаружили обломки объекта, похожего на ракету "воздух-земля". СМИ также информировали, что на ракете были надписи на русском, что может указывать на ее советское происхождение.
Позже стало известно, что ракета, обломки которой обнаружили на севере Польши в лесу, принадлежит польской армии. Впрочем, пока неизвестно, как она там оказалась.
В настоящее время в Польше рассматривают разные версии попадания на территорию страны обломков этой ракеты.
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