Знакомый вектор "Шахтера", штиль "Динамо" и провинциалы с амбициями: кто идет за медалями УПЛ

На старте весенней части соревнований первую и шестую команду в турнирной таблице УПЛ разделяют всего 8 очков. Итак, борьба за чемпионский титул, утешительные награды первенства и места в еврокубках будет очень интересной. Тем более, и ведущая шестерка лиги, и остальные коллективы интересно провели зимнюю паузу.

"Кривбасс" (34 очка, 17 матчей)

Команда Юрия Вернидуба в зимнее трансферное окно совершила точечные подписания. Теперь тренерский штаб криворожцев может прибегнуть к ротации на правом фланге и в центре обороны, а экс-лидер закарпатского "Миная" Твердохлиб добавит опции в середине поля. "Кривбасс" провел качественную подготовку к сезону, сыграв более полудесятка спаррингов в солнечной Испании. А победы над польским "Пястом" и будапештским "Ференцварошем" (по 2:0) добавляют оптимизма болельщикам.

Пришли: з. Бандейра, з. Сентини, п. Твердохлиб, п. Микитишин. Ушли: п. Семотюк, н. Устименко, н. Шевченко

Фото: "Кривбасс" стал открытием первой части сезона (facebook.com/fckryvbas)

"Днепр-1" (34 очка, 17 матчей)

Зато подготовка соседей-"спортклубовцев" была омрачена решением ФИФА. На старте трансферного окна "Днепр-1" получил бан на подписание новых исполнителей из-за долгов перед Игором Йовичевичем. Погасить задолженность менеджмент сумел только на этой неделе, так что Юрий Максимов пока может рассчитывать на одного новичка – арендованного у "Шахтера" Очеретько. На старте сборов результаты не впечатляли, но постепенно "спортклубовцы" втянулись и набрали ход.

Пришли: п. Очеретько. Ушли: з. Пурита, з. Каплиенко, п. Билл, н. Фелипе.

"Полесье" (32 очка, 17 матчей)

Наглый дебютант по итогам осени запрыгнул в топ-тройку команд. На этом "полесские волки" останавливаться не собираются. Юрий Калитвинцев зимой получил в распоряжении ряд интересных новичков – от украинца Михайличенко до бразильца Таллеса. Зато покинули Житомир только те, на кого не рассчитывали. Функциональный фундамент борьбы за медали "Полесье" заложило в Испании. Принимая во внимание реалии, подопечные Калитвинцева имеют идеальные условия для успеха.

Пришли: з. Михайличенко, п. Таллес, п. Фортюне, н. Ндукве. Ушли: з. Морозко, з. Гитченко, з. Шаповал, п. Вакула, п. Янаков, н. Шастал.

"Шахтер" (31 очко, 15 матчей)

"Горняки" первыми из украинских команд возобновили сезон. Более того, действующий чемпион и первым вернулся к дорогим трансферам, потратив зимой на новичков почти 25 млн евро. "Шахтер" вернулся к давно отработанному бразильскому вектору, взяв перспективных кудесников мяча Гомеса и Кевина. Последний дебютировал за "горняков" в Лиге Европы. Вряд ли менеджмент "Шахтера" теперь примет другой вариант завершения сезона, нежели чемпионский дубль.

Пришли: з. Лацебидзе, п. Гомес, п. Кевин. Ушли: з. Козик, п. Кастильо, п. Очеретько, п. Топалов.

Фото: "Горняки" полноценно восстановили бразильский вектор (facebook.com/fcshakhtar)

"Динамо" (28 очков, 14 матчей)

На фоне усиления первых четырех команд УПЛ трансферная политика исторического гранда – из категории "обнять и плакать". "Динамо" без сожаления отпустило легионеров Рамадани и Лонвейка, которые так и не прижились в Киеве. Зато подписать новичков "бело-синие" так и не смогли. Ранее молчание "Динамо" на рынке объяснялось отказом иностранцев ехать в Украину. Но теперь окончательно ясно, что на них банально нет денег. Так что и попасть в топ-3 будет трудно.

Пришли: – . Ушли: п. Рамадани, п. Лонвейк.

"Движение" (26 очков, 17 матчей)

Даже более скромный по имени львовский клуб сумел убедить присоединиться к команде бразильца. Да, Клайвер выступал за "Ферровиарию" из тамошней Серии D, но в нынешних условиях и такой трансфер может оказать положительное влияние. Но "желто-черные" привыкли черпать усиление из внутренних закромов. Вот и весной стоит ожидать восхождения какой-нибудь новой или нескольких звездочек УПЛ с пропиской города Льва. Возвращаются из паузы львовяне матчем с "Полесьем" – хороший экзамен на прочность.

Пришли: н. Клайвер. Пошли: п. Довгий.

"Другая" Премьер-лига

Больше всего новостей из десятка других команд элитного дивизиона на протяжении зимы продуцировал "Металлист 1925". Еще бы, ведь новый инвестор харьковчан в конце декабря пригласил в команду Виктора Скрипника. Именитый специалист переманил под желто-синие знамена знакомых исполнителей – Имерекова, Юрченко, Овусу. А приглашение экс-хавбека сборной Украины Гармаша свидетельствует о желании достичь высот уже в этом сезоне. Первый вызов – матч против "Динамо" 25 февраля.

Фото: Виктор Скрипник должен перестроить "Металлист 1925" (facebook.com/metalist1925kh)

Коэффициенты на чемпионский титул

Букмекерская контора Favbet однозначным фаворитом определила "Шахтер", на триумф которого в УПЛ принимают ставки со скромным коэффициентом 1,35. Кэф на "золото" от киевского "Динамо" составил 3,75. Чемпионство "Днепра-1" обогатит в 6 раз, а победа в чемпионате Вернидуба с "Кривбассом" увеличит выигрыш в 9 раз. Коэффициент же на титул "Полесья" составил 15,00.

Есть и однозначный фаворит со знаком "-". Кэф на вылет закарпатского "Миная" безапелляционные 1,01. Недалеко убежал и ровненский "Верес", зимой усилившийся десантом из Житомира (Морозко, Янаков, Шастал). Поставить на его путешествие в Первую лигу можно с коэффициентом 1,50. Третий претендент на вылет – неожиданный. На вылет "Металлиста 1925" принимают ставки с баллом 2,30.