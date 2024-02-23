"Шахтер" проиграл "Марселю" на выезде и вылетел из еврокубков

Донецкий "Шахтер" потерпел поражение от французского "Марселя" в ответном матче плей-офф Лиги Европы 2023/24 и завершил выступления в континентальных турнирах.

Лига Европы, раунд плей-офф, ответные матчи

"Марсель" – "Шахтер" – 3:1 (первый матч – 2:2)

Голы: Обамеянг, 23, Сарр, 74, Кондогбия, 81 – Судаков, 12 (пенальти)

Со старта "горняки" решили не отсиживаться в обороне. Проявить себя в атаке гостям удалось на первой минуте. Зубков сыграл в стенку с Эгиналдо, но удар последнего из пределов штрафной заблокировал защитник.

Дальше стало еще интереснее. Центрбек "Марселя" Жиго пробил выше ворот после углового, а выстрел Сикана с лета парировал голкипер хозяев Лопес. А на 12-й минуте "Шахтер" повел в счете, когда Судаков уверенно реализовал одиннадцатиметровый за фол против Эгиналдо.

После забитого мяча команда Марино Пушича попыталась успокоить игру. Однако "Олимпик" довольно быстро пришел в себя и сумел выровнять положение. Не обошлось без помощи "горняков". Степаненко потерял мяч у собственной штрафной, а Обамеянг после передачи Харита точно пробил в ближний угол – 1:1.

До перерыва "Марсель" и "Шахтер" создали еще несколько шансов забить. Провансальцы Жиго и Харит пробили вдали от створа ворот. В то же время дончанам Сикану и Эгиналдо не хватило акцентированности во время ударов из пределов штрафной.

В начале второй половины интереснее смотрелись хозяева поля. Вот Клосс пробил после поперечной передачи Харита – рикошет и угловой. Дальше одинокий Мумбанья головой завершал навес со стандарта, но Ризнык намертво поймал мяч. В исполнении "горняков" можно вспомнить разве что неудачное замыкание от Конопли.

На 74-й минуте "Марсель" вышел вперед. К голу приложились джокеры Гассе, к которым присоединился Обамеянг. Именно он продолжил навес Верету с правого фланга на Сарра, а тот фактически расстрелял ворота Ризныка.

Шанс отыграться "Шахтер" получил почти сразу. Ракицкий с перспективного штрафного пробил в девятку, но Лопес сумел вытащить мяч. А впоследствии сработало футбольное правило "не забиваешь ты, забивают тебе".

Третий гол хозяев получился немного курьезным. Подачу со штрафного "Марселя" мастерски снял Степаненко, но оставил не у дел Ризныка. Мяч отскочил на дальнюю штангу, где совершенно свободный Кондогбия отправил сферу в незащищенные ворота "горняков".

После такого двойного удара финальные минуты превратились в формальность. Не помогла "Шахтеру" и серия замен. Даже на один забитый мяч дончан уже не хватило. "Горняки" проиграли второй поединок против "Марселя" и попрощались с еврокубками до следующего сезона.