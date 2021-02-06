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Вів зйомку з дрона: біля Інституту ядерних досліджень затримали чоловіка

Київ, Субота 06 лютого 2021 18:51
Вів зйомку з дрона: біля Інституту ядерних досліджень затримали чоловіка
Фото: Нацгвардія (ssu.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

У суботу, 6 лютого, в Києві співробітники Нацгвардії затримали чоловіка. Він намагався вести відеозйомку з дрона на території Інституту ядерних досліджень НАН України.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Вів зйомку з дрона: біля Інституту ядерних досліджень затримали чоловіка"Під час несення служби військовослужбовцями 22-ї бригади НГУ з охорони Інституту ядерних досліджень НАН України... виявили громадянина, який проводив несанкціоновану відеозйомку об'єкту, що охороняється, з використанням квадрокоптера", - зазначено в повідомленні.

Чоловіка затримали з залученням автомобільного патруля. Згодом порушника передали наряду поліції для подальшого з'ясування обставин.

Відзначимо, Державна авіаслужба в правилах від 2018 року передбачила заборону на запуск дрону над об'єктами (зонами), які визначені Міноборони, Мінінфраструктури, МВС, ДПСУ, СБУ, Нацполіцією, Нацгвардією, ДФС, Службою зовнішньої розвідки, УДО, іншими військовими формуваннями та правоохоронними структурами.

Нагадаємо, на початку липня минулого року на територію Інституту ядерних досліджень НАН України проник невідомий чоловік. Його затримали нацгвардійці.

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