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Знак слабости. Генсек НАТО отреагировал на массированные удары россиян по Украине

Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Массированный обстрел территорий Украины россиянами, который происходит уже второй день, является признаком слабости. Он демонстрирует неспособность войск РФ остановить наступление бойцов ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время брифинга.

"Я считаю, что вчерашние атаки – это знак слабости. Россия проигрывает на поле боя, потому что у России нет способностей остановить наступление украинских сил. Они могут реагировать только такими ударами по украинским городам", - заявил Столтенберг.

По его словам, такие решения со стороны Кремля указывают на то, что у президента РФ Владимира Путина больше не осталось альтернатив.

"Они потеряли территории, потеряли обороты, поэтому наносят ракетные удары, которые мы видели вчера и сегодня", - добавил генсек НАТО.

Напомним, вчера, 10 октября, российские оккупанты выпустили по Украине 84 крылатые ракеты. В результате атак погибли и получили ранения мирные жители.

Также сегодня, 11 октября, россияне продолжили обстреливать Украину при помощи ракет.

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