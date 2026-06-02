Находит российские игры за секунды: украинец выпустил новый плагин для Steam Deck

Украинский разработчик Виталий Тарнавский выпустил плагин VARTA для портативной игровой консоли Steam Deck. Утилита помогает игрокам мгновенно узнать о происхождении игры еще до ее покупки.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на пост айтишника в Threads.
Идея проекта появилась при обсуждении технических возможностей консоли от Valve. Автор стремился создать инструмент, который избавит игроков от необходимости каждый раз заходить в браузер и искать информацию о владельцах игровых студий вручную.
Утилита интегрируется непосредственно в операционную систему консоли:
VARTA работает как плагин для Decky Loader. Это самая популярная неофициальная платформа для установки расширений на Steam Deck.
После быстрой установки специальные информационные пометки появляются прямо на родных страницах игр в магазине Steam.
Плагин помогает распознать игры русского происхождения в Steam (скриншот: er.leke в Threads)
Отдельной важной функцией плагина стал автоматический анализ вишлиста пользователя.
По словам Виталия Тарнавского, теперь игрокам не нужно проверять каждую позицию самостоятельно. Достаточно нажать одну кнопку, подождать несколько секунд и получить готовый список сомнительных или однозначно враждебных проектов.
Удалить найденные российские игры из списка можно также одним кликом.
База данных плагина работает в автономном режиме:
Если пользователь наткнулся на игру, которой еще нет в черном списке, он может отправить ее на проверку прямо из интерфейса Steam Deck.
Все списки и базы обновляются в фоновом режиме автоматически. Пользователям больше не нужно загружать файлы вручную.
Параллельно разработчики запустили веб-сайт VARTA.GAMES. На этом ресурсе можно просматривать общую статистику базы, а также отправлять новые игры на модерацию с компьютера или просто со смартфона.