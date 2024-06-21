Понадобятся десятилетия. Буданов рассказал, что может разрушить пропаганду внутри России

Для преодоления разрушительного эффекта пропаганды внутри Российской Федерации необходим форс-мажор, либо длительная работа, которая принесет результат через десятилетия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.
"Преодолеть разрушительный эффект пропаганды Кремля внутри России сможет или какая-то форс-мажорная ситуация, или очень длительная системная работа, которая может дать результат только через несколько десятилетий", - заявил Буданов.
Как пояснил руководитель ГУР, для российского диктатора Владимира Путина самым важным является внутренняя стабильность. В связи с этим, чтобы контролировать СМИ и социум, Кремль тратит все, что можно только представить. В частности это является причиной того, почему Россия не решается на новую волну мобилизации.
По словам Буданова, в вопросе противостояния российской агрессии, он является сторонником нераздельного подхода силы и дипломатии. В то же время относительно войны в Украине - в этой ситуации невозможен ни корейский, ни молдавский или немецкий сценарии.
Также руководитель ГУР отметил, что сейчас существуют все признаки разрушения мирового порядка, который был создан после Второй мировой войны. В частности полномасштабное вторжение России стало свидетельством того, как человек подорвал систему мировой безопасности.
"Или мы все вместе заставим вернуться к тому мировому порядку, который был создан и много лет более-менее всех удовлетворял, или пришло время для нового мирового порядка", - добавил он.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что Международный уголовный суд в Гааге призвали провести расследование против ряда российских пропагандистов и госслужащих. В частности речь идет о, например, Владимире Соловьеве, Дмитрии Киселеве и других.
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