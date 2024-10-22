Пригодится зимой: как узнать, когда умрет аккумулятор вашего авто

Водители не любят неожиданно отказывающие автокомпоненты без предупреждения – хотя часто сами виноваты в таких сюрпризах. В частности, из-за неожиданного выхода из строя аккумулятора мы часто не можем начать свой рабочий день. Как предсказать быстрый конец батареи?

Чаще именно так и бывает: утром надо отправляться на работу или в дальнюю поездку, вдруг мы узнаем, что машина не реагирует на поворот ключа в замке зажигания или кнопку Start Engine. Коварный аккумулятор? Скорее всего, это его отказ, но почти всегда накануне он благородно подавал вам предупредительные сигналы. Да, обычно симптомы быстрого выхода АКБ из строя есть, и их нужно только заметить.

Последние дни аккумулятора

Неохотный запуск мотора . Исправный двигатель современной конструкции чаще всего заводится с полуоборота, и ему достаточно даже скудного запаса энергии в посаженной или изношенной батарее. Однако когда условия пуска усложняются – например похолоданием – запустить двигатель уже не получается. Так что иногда при запуске двигателя стоит прислушаться – как быстро стартер крутит двигатель. Параллельно можно и присматриваться, не угасают ли при этом лампочки на панели приборов и не тускнеет ли плафон освещения салона. Если такие симптомы предостерегаются, пора провести диагностику аккумулятора у профессионального электрика. Который скажет, скоро ли батарея выйдет из строя, нужно ли ее просто подзарядить.

. Исправный двигатель современной конструкции чаще всего заводится с полуоборота, и ему достаточно даже скудного запаса энергии в посаженной или изношенной батарее. Однако когда условия пуска усложняются – например похолоданием – запустить двигатель уже не получается. Так что иногда при запуске двигателя стоит прислушаться – как быстро стартер крутит двигатель. Параллельно можно и присматриваться, не угасают ли при этом лампочки на панели приборов и не тускнеет ли плафон освещения салона. Если такие симптомы предостерегаются, пора провести диагностику аккумулятора у профессионального электрика. Который скажет, скоро ли батарея выйдет из строя, нужно ли ее просто подзарядить. Длинная стоянка . Первый запуск после долгого простоя – неделя, две, три – очень хороший экзаменатор для аккумулятора. Когда в подобной ситуации машина заводится не сразу, и лампы так же меркнут во время работы стартера, следует проверить АКБ у специалиста для окончательного диагноза.

. Первый запуск после долгого простоя – неделя, две, три – очень хороший экзаменатор для аккумулятора. Когда в подобной ситуации машина заводится не сразу, и лампы так же меркнут во время работы стартера, следует проверить АКБ у специалиста для окончательного диагноза. Напряжение после отдыха . Достаточно показательный результат даст проверка, которую можно провести и самому. После того как аккумулятор отдохнет в течение ночи, не заряжаясь и не отдавая энергию, нужно измерить напряжение на его клеммах. У исправной батареи вольтметр покажет 12,6 – 12,7 В, если меньше – это тревожный знак. Но дайте аккумулятору еще один шанс, попробуйте зарядить его от стационарной зарядки и через несколько дней эксплуатации повторите тест. При этом надо быть уверенным, что бортовое электрооборудование исправно и АКБ нормально заряжается от генератора при работе двигателя.

Когда виновата не АКБ, а машина

Очень возможно, что вы нашли выше в статье сразу несколько знакомых вам симптомов старения АКБ. Но не спешите списывать ее в утиль. Часто бывает, что аккумулятор просто страдает хроническим недозарядом на борту автомобиля. Это бывает либо из-за неисправности электрооборудования, либо из-за специфического режима эксплуатации машины, когда она просто не успевает зарядить АКБ. Поэтому нужно обратиться за более глубокой диагностикой к автоэлектрику, который проверит и АКБ, и машину.

Кратко

Не совсем правильно делать вывод о перспективах стартерного аккумулятора, опираясь на его возраст. Да, любая батарея имеет свой возрастной предел, однако для разных типов АКБ критические цифры могут отличаться в разы. Самые простые бюджетные батареи могут прослужить и 3 года, и 6 лет. Более качественные аккумуляторы среднего сегмента обитают до 5-8 лет, а передовые модели с абсорбированным электролитом (типа AGM) служат и до 12 лет. Но срок службы настолько зависит от условий эксплуатации, что даже в пределах одного класса у конкретных автомобилей он может отличаться вдвое. Словом, значительный возраст аккумулятора влияет на его работоспособность, однако на практике это только сигнал о повышении внимания к нему, но никак не приговор.