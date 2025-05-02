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Понадобилось 6 лет: "Эпицентр" досрочно вышел в УПЛ

Пятница 02 мая 2025 19:54
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Понадобилось 6 лет: "Эпицентр" досрочно вышел в УПЛ Эпицентр вышел в элиту украинского футбола (фото: facebook.com/fcdunaivtsiepicentr)
Автор: Владимир Варуха

Футбольный клуб "Эпицентр" из Каменец-Подольского за несколько туров до конца сезона вышел в УПЛ. Это произошло после победы над ФК ЮКСА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча и турнирное положение в Первой лиге.

Историческое достижение

Футбольный клуб "Эпицентр" из Каменца-Подольского досрочно обеспечил себе выход в Украинскую Премьер-лигу (УПЛ) по итогам сезона 2024/25 в Первой лиге. За четыре тура до завершения чемпионата команда стала недосягаемой для соперников, находящихся ниже второго места турнирной таблицы.

Это историческое достижение для "Эпицентра", ведь клуб впервые с момента своего основания попадает в элитный дивизион украинского футбола. Команде понадобилось всего шесть лет, чтобы пройти путь от основания до высшего дивизиона.

Что известно о ФК "Эпицентр"

Футбольный клуб "Эпицентр" был основан в 2019 году. Сначала команда базировалась в Дунаевцах, однако впоследствии сменила прописку на Каменец-Подольский, где продолжила свое развитие.

Владельцем клуба является украинский бизнесмен Александр Герега - соучредитель торговой сети "Эпицентр К". Под его руководством клуб получил мощную финансовую поддержку и амбициозный вектор развития, что и позволило ему в короткие сроки выйти на ведущие позиции в Первой лиге.

Домашние матчи "Эпицентр" проводит на стадионе имени Г.А. Тонкочеева в Каменце-Подольском. Она имеет вместимость около 5 тысяч зрителей, однако после выхода в УПЛ клуб не сможет проводить домашние матчи на этой арене, поскольку она не соответствует требованиям. Среди вариантов клуб рассматривает стадион имени Романа Шухевича в Тернополе.

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