Значительную часть денег сьедает война: в РФ бизнесу в разы поднимут штрафы

Министерство финансов РФ подготовило соответствующие поправки, предусматривающие увеличение ряда государственных сборов уже с 2026 года. В частности, для отдельных категорий бизнеса платежи вырастут в несколько раз.

Так, максимальный штраф за незаконное предпринимательство без регистрации или лицензии увеличится с 300 тысяч до 1,5 млн рублей. Если такое нарушение совершено группой лиц, сумма вырастет с 500 тысяч до 2,5 млн рублей.

Также планируется ужесточить наказание за другие экономические преступления:

Уклонение компаний от уплаты налогов — максимальный штраф вырастет с 300 тысяч до 1,5 млн рублей.

— максимальный штраф вырастет с 300 тысяч до 1,5 млн рублей. Нарушение авторских прав — с 200 тысяч до 1 млн рублей.

— с 200 тысяч до 1 млн рублей. Изготовление фальшивых денег группой лиц или в крупном размере — с 1 млн до 5 млн рублей.

— с 1 млн до 5 млн рублей. Сокрытие имущества при банкротстве — с 500 тысяч до 1 млн рублей.

Всего законопроект охватывает более 30 статей Уголовного кодекса РФ. В Минюсте объясняют необходимость пересмотра санкций тем, что по некоторым статьям размеры штрафов не менялись более 20 лет.

Сколько Россия планирует собрать на штрафах

В то же время российское правительство существенно увеличило планы по поступлениям в бюджет от штрафов. В 2027–2029 годах власти рассчитывают получить более 1,3 трлн рублей, а с учетом 2026 года эта сумма достигнет рекордных 1,7 трлн рублей.

По сравнению с предыдущими планами ожидаемые поступления на 2027 год увеличили на 27%, а на 2028-й — на 37%.

Дополнительные средства нужны Москве на фоне роста военных расходов и дефицита бюджета.

Согласно статье "Национальная оборона" российские власти планируют потратить в течение трех лет более 50 трлн рублей.

Совокупный дефицит федерального бюджета РФ в 2027–2029 годах прогнозируется на уровне почти 15,8 трлн рублей.