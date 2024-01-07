Сильный снег, метель и морозы по всей Украине: погода на завтра

Завтра, 8 января, в Украине будет удерживаться непогода. Предупреждают о сильном снеге, порывах ветра и гололеде.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .
Как пишет Укргидрометцентр:
На дорогах гололедица.
Отмечается, что ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в большинстве западных, северных и южных областей местами порывы 15-20 м/с.
Фото: погода на 8 января (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве и области
"Облачно, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами по области порывы 15-20 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью от -11 до -16 мороза, а днем от -8 до -13. В Киеве в течение суток от -11 до -13.
На дорогах ожидается гололедица.
Опасные метеорологические явления
"8 января в южных областях гололед, налипание мокрого снега, в Одесской области днем порывы ветра 15-20 м/с. В центральных и восточных областях значительный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах Украины гололедица", - отмечает Укргидрометцентр.
Фото: опасные метеорологические явления (meteo.gov.ua)
Непогода в Украине
Ожидается, что в Украину придет волна похолодания вследствие арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны.
Украинцев предупредили о сильных морозах. В некоторых регионах температура опустится до -25 градусов. В частности непогода будет сопровождаться значительным снегом, метелью, а также гололедом.
Детальнее об ухудшении погоды - читайте в материале РБК-Украина.
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