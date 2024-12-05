Значительный прогресс по спецтрибуналу для РФ возможен в апреле, - генсек Совета Европы

"Мы над этим (спецтрибуналом - ред.) тоже работаем. Мы участвуем во всех переговорах в основной группе, и я надеюсь, что очень скоро мы сможем добиться значительного прогресса. Надеюсь, что мы сможем сделать это в апреле или, возможно, в следующем году, в начале года, сделать этот важный шаг для того, чтобы специальный трибунал действительно начал работать", - заверил Берсе.

По его словам, специальный трибунал возможен только в том случае, если удастся заручится поддержкой от ряда стран.

Берсе обратил внимание, что в случае, если такой трибунал будет создан без условия поддержки в мире, то с ним не будут сотрудничать.