Значительный прогресс по спецтрибуналу для РФ возможен в апреле, - генсек Совета Европы

В апреле ожидается значительный прогресс в вопросе специального трибунала для России. Сейчас продолжаются переговоры о его создании.
Как передают корреспонденты РБК-Украина, об этом генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил на пресс-брифинге в Киеве.
"Мы над этим (спецтрибуналом - ред.) тоже работаем. Мы участвуем во всех переговорах в основной группе, и я надеюсь, что очень скоро мы сможем добиться значительного прогресса. Надеюсь, что мы сможем сделать это в апреле или, возможно, в следующем году, в начале года, сделать этот важный шаг для того, чтобы специальный трибунал действительно начал работать", - заверил Берсе.
По его словам, специальный трибунал возможен только в том случае, если удастся заручится поддержкой от ряда стран.
Берсе обратил внимание, что в случае, если такой трибунал будет создан без условия поддержки в мире, то с ним не будут сотрудничать.
Напомним, о визите генсека Совета Европы Алена Берсе в Киев стало известно еще вчера, 4 декабря.
Он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны также обсуждали создание спецтрибунала для России.
Такой спецтрибунал необходим, чтобы российские военные преступники получили заслуженное наказание.
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