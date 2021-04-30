Степанов про COVID після травневих свят: мені щось підказує, що сильних скачків не буде

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що не очікує сильних скачків в кількості захворювань на коронавірус після травневих свят. Однак збільшення хворих може бути у червні.

Про це Степанов сказав в ефірі "Україна 24" .

"До якого ступеня буде це зростання, до яких кількостей ми можемо дійти, буде залежати від того, яка буде мобільність населення, як люди будуть святкувати Великдень. Тоді ми зможемо сказати, що ми далі прогнозуємо. Але мені щось підказує, що дуже сильних скачків, таких як зараз відбувся в нас починаючи з лютого, ми не будемо очікувати", - сказав Степанов.

За його словами, кількість хворих може зрости через три-чотири тижні після травневих свят.

Раніше глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що після травневих свят кількість COVID-хворих збільшиться, але четверта хвиля буде восени.

РБК-Україна писало, що в НАН спрогнозували кількість в Україні нових випадків COVID у найближчі тижні.