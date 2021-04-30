ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Степанов про COVID після травневих свят: мені щось підказує, що сильних скачків не буде

Новость на русском → П'ятниця 30 квітня 2021 20:18
Степанов про COVID після травневих свят: мені щось підказує, що сильних скачків не буде Фото: глава МОЗ Максим Степанов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що не очікує сильних скачків в кількості захворювань на коронавірус після травневих свят. Однак збільшення хворих може бути у червні.

Про це Степанов сказав в ефірі "Україна 24".

За його словами, кількість хворих може зрости через три-чотири тижні після травневих свят.

"До якого ступеня буде це зростання, до яких кількостей ми можемо дійти, буде залежати від того, яка буде мобільність населення, як люди будуть святкувати Великдень. Тоді ми зможемо сказати, що ми далі прогнозуємо. Але мені щось підказує, що дуже сильних скачків, таких як зараз відбувся в нас починаючи з лютого, ми не будемо очікувати", - сказав Степанов.

Раніше глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що після травневих свят кількість COVID-хворих збільшиться, але четверта хвиля буде восени.

РБК-Україна писало, що в НАН спрогнозували кількість в Україні нових випадків COVID у найближчі тижні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Мінстерство охорони здоров'я України Максим Степанов
NEWS
Забезпечить вакциною до кінця року. Степанов анонсував новий COVID-контракт
Забезпечить вакциною до кінця року. Степанов анонсував новий COVID-контракт
DAILY
Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії