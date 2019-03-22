Значна частина виборців вже змінили місце голосування

Станом на 22 березня перед виборами 2019 місце голосування змінили вже 181602 громадян України. Про це йдеться на сайті Державного реєстру виборців.

Так, 30123 виборців голосуватимуть у Києві. З них - 8872 громадян з Донецької області скористались тимчасовою зміною місця голосування, а також 4388 - з Луганської області та 1053 - з Криму.

Раніше в Центрвиборчкомі пояснили замовлення на друк 60 млн бюлетенів. Зокрема, як зазначили в ЦВК, інформація на сайті ProZorro про замовлення такої кількості бюлетенів свідчить лише про те, що планується друк відразу на два тури.

Нагадаємо, що для зміни місця голосування на виборах президента України заяву необхідно подати не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування, тобто до 25 березня 2019 року включно. Тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої адреси забезпечує включення виборця до списку виборців виключно на день голосування - 31 березня 2019 року.

Раніше керівник Служби Державного реєстру виборців Олександр Стельмах повідомив, що майже мільйон громадян не зможуть проголосувати на президентських виборах 2019 через відсутність зареєстрованого місця проживання.