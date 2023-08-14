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В воинской части в Одесской области избили бойца: ГБР открыло дело

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Понедельник 14 августа 2023 12:00
В воинской части в Одесской области избили бойца: ГБР открыло дело Иллюстративное фото: в военной части в Одесской области избили бойца (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Елизавета Драбкина

Ответственный по воинской части избил бойца в одном из таких учреждений в Одесской области. Военного госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Отмечается, что 12 августа ГБР получило информацию, что из-за драки в воинской части в больницу госпитализировали военного с ушибами головы.

Сотрудники провели неотложные следственные действия на территории части, изъяли видео, опросили свидетелей, а также пострадавшего в больнице.

Потерпевший рассказал, что телесные повреждения ему нанес ответственный по воинской части.

Открыто уголовное производство по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК). Продолжается досудебное следствие, устанавливаются все происшествия.

Чрезвычайные ситуации в воинских частях

Отметим, что это уже не первая потасовка в воинской части. Так, недавно начальник одного из районных отделов ТЦК в Полтавской области избил до потери сознания своего подчиненного.

Ранее главный военком Ровенской области Сергей Луцюк вместе с руководителем районного ТЦК и СЦ он избил военного битой и заставлял "вымаливать извинения" на коленях.

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Одесса ГБР
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