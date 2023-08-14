В воинской части в Одесской области избили бойца: ГБР открыло дело
Ответственный по воинской части избил бойца в одном из таких учреждений в Одесской области. Военного госпитализировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Отмечается, что 12 августа ГБР получило информацию, что из-за драки в воинской части в больницу госпитализировали военного с ушибами головы.
Сотрудники провели неотложные следственные действия на территории части, изъяли видео, опросили свидетелей, а также пострадавшего в больнице.
Потерпевший рассказал, что телесные повреждения ему нанес ответственный по воинской части.
Открыто уголовное производство по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК). Продолжается досудебное следствие, устанавливаются все происшествия.
Чрезвычайные ситуации в воинских частях
Отметим, что это уже не первая потасовка в воинской части. Так, недавно начальник одного из районных отделов ТЦК в Полтавской области избил до потери сознания своего подчиненного.
Ранее главный военком Ровенской области Сергей Луцюк вместе с руководителем районного ТЦК и СЦ он избил военного битой и заставлял "вымаливать извинения" на коленях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.