Заставляли восхвалять Кремль. В Запорожской области разоблачили глав "департамента образования" РФ
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двух бывших чиновниц образовательной отрасли, которые добровольно вступили в созданный захватчиками "департамент образования" в Токмаке Запорожской области. Подозреваемые способствовали распространению оккупационного режима через местные учреждения среднего образования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что подозреваемые призвали учителей возвращаться на "рабочие места" и преподавать обучающую программу по российским учебникам и прокремлевским "методичкам". Если педагоги не соглашались - им угрожали "последствиями" в виде незаконных преследований.
СБУ сообщает, что женщины организовывали так называемые "общественные собрания" для устрашения и доказывания своих требований. Там публично агитировали за поддержку РФ и оправдывали ее преступления.
Также отмечается, что в случае перехода на сторону оккупантов подозреваемые "гарантировали" выплату российских "зарплат" и лояльное отношение местного "районо".
По данным СБУ, злоумышленницами является бывшая руководительница отдела образования Токмакского городского совета и его заместитель. В начале полномасштабной войны они поддержали россиян и вступили в их "администрацию".
Сейчас они продолжают скрываться от правосудия на оккупированной территории юга Украины.
Следователи сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111-2 (преднамеренные действия, направленные на помощь государству-агрессору (пособничество) и оккупационной администрации путем реализации или поддержки решений и действий РФ и оккупационной администрации, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.
Напомним, ранее в Снигиревке задержали коллаборантку, возглавлявшую "аппарат" незаконной администрации, которую создали оккупанты.
Кроме того, СБУ нашли засекреченные документы ФСБ с информацией об агентах-коллаборантах РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.