Заставляли восхвалять Кремль. В Запорожской области разоблачили глав "департамента образования" РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двух бывших чиновниц образовательной отрасли, которые добровольно вступили в созданный захватчиками "департамент образования" в Токмаке Запорожской области. Подозреваемые способствовали распространению оккупационного режима через местные учреждения среднего образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что подозреваемые призвали учителей возвращаться на "рабочие места" и преподавать обучающую программу по российским учебникам и прокремлевским "методичкам". Если педагоги не соглашались - им угрожали "последствиями" в виде незаконных преследований.

СБУ сообщает, что женщины организовывали так называемые "общественные собрания" для устрашения и доказывания своих требований. Там публично агитировали за поддержку РФ и оправдывали ее преступления.

Также отмечается, что в случае перехода на сторону оккупантов подозреваемые "гарантировали" выплату российских "зарплат" и лояльное отношение местного "районо".

По данным СБУ, злоумышленницами является бывшая руководительница отдела образования Токмакского городского совета и его заместитель. В начале полномасштабной войны они поддержали россиян и вступили в их "администрацию".

Сейчас они продолжают скрываться от правосудия на оккупированной территории юга Украины.

Следователи сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111-2 (преднамеренные действия, направленные на помощь государству-агрессору (пособничество) и оккупационной администрации путем реализации или поддержки решений и действий РФ и оккупационной администрации, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.