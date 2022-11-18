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Змушували вихваляти Кремль. В Запорізькій області викрили голів "департамента образования" РФ

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П'ятниця 18 листопада 2022 17:08
Змушували вихваляти Кремль. В Запорізькій області викрили голів "департамента образования" РФ Фото: в Запорізькій області викрили голів "департамента образования" РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Співробітники Служби безпеки України викрили двох колишніх чиновниць освітньої галузі, що добровільно вступили до створеного загарбниками "департамента образования" у Токмаці Запорізької області. Підозрювані сприяли поширенню окупаційного режиму через місцеві заклади середньої освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що підозрювані закликали вчителів повертатися на "робочі місця" і викладати навчальну програму за російськими підручниками і прокремлівськими "методичками". Якщо освітяни не погоджувалися - їм погрожували "наслідками" у вигляді незаконних переслідувань.

СБУ повідомляє, що жінки організовували так звані "общественные собрания" для залякування і доведення своїх вимог. Там вони публічно агітували за підтримку РФ та виправдовували її злочини.

Також зазначається, що у разі переходу на бік окупантів підозрювані "гарантували" виплату російських "зарплат" і лояльне ставлення місцевого "районо".

За даними СБУ, зловмисницями є колишня керівниця відділу освіти Токмацької міської ради та її заступниця. На початку повномасштабної війни вони підтримали росіян та вступили до їх "адміністрації".

Змушували вихваляти Кремль. В Запорізькій області викрили голів &quot;департамента образования&quot; РФ

Зараз вони продовжують переховуватись від правосуддя на окупованій території півдня України.

Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2 (умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації шляхом реалізації чи підтримки рішень та дій РФ та окупаційної адміністрації, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше у Снігурівці затримали колаборантку, яка очолювала "апарат" незаконної адміністрації, яку створили окупанти.

Окрім того, СБУ знайшли засекречені документи ФСБ з інформацією про агентів-колаборантів РФ.

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Служба безпеки України Запорожская область
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