В Киевской области построят новые дома для переселенцев: кто сможет поселиться

В селе Колонщина, которое находится примерно в 40 км от Киева, построят вторую очередь домов для переселенцев в "городке Хансена". Поселиться там смогут 115 семей.

Городок – это комплекс индивидуальных жилых домов с инфраструктурой. Там уже живет 105 семей. Это 160 переселенцев от 65 до 100 лет, которые приехали из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской, Сумской и Харьковской областей.

Это люди, потерявшие свое жилье и которым некуда возвращаться. В новых домах поселились семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, имеющие инвалидность или тяжелые заболевания.

Проживание в городке бесплатно, переселенцам не нужно платить даже за коммунальные услуги. Проживать там можно постоянно.

Отмечается, что дома, куда заселяются переселенцы, уже с ремонтом, мебелью, бытовой техникой, посудой и текстилем. Каждый дом имеет выход на террасу. Семьи имеют свой небольшой огород.

Фото: Дома для переселенцев оборудованы всем необходимым (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

Для жителей городка обустроили зону досуга, где есть кинотеатр, спортзал, библиотека, столовая с террасой, салон красоты.