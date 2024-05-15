В Киевской области построят новые дома для переселенцев: кто сможет поселиться

В селе Колонщина в Киевской области построят дома для переселенцев старшего возраста. В новых домах смогут поселиться до 200 человек.
Семьи смогут проживать там постоянно, сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Руслана Кравченко.
В селе Колонщина, которое находится примерно в 40 км от Киева, построят вторую очередь домов для переселенцев в "городке Хансена". Поселиться там смогут 115 семей.
Городок – это комплекс индивидуальных жилых домов с инфраструктурой. Там уже живет 105 семей. Это 160 переселенцев от 65 до 100 лет, которые приехали из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской, Сумской и Харьковской областей.
Это люди, потерявшие свое жилье и которым некуда возвращаться. В новых домах поселились семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, имеющие инвалидность или тяжелые заболевания.
Проживание в городке бесплатно, переселенцам не нужно платить даже за коммунальные услуги. Проживать там можно постоянно.
Отмечается, что дома, куда заселяются переселенцы, уже с ремонтом, мебелью, бытовой техникой, посудой и текстилем. Каждый дом имеет выход на террасу. Семьи имеют свой небольшой огород.
Фото: Дома для переселенцев оборудованы всем необходимым (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)
Для жителей городка обустроили зону досуга, где есть кинотеатр, спортзал, библиотека, столовая с террасой, салон красоты.
Напомним, мы писали, как переселенцам получить бесплатное жилье в Украине.
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