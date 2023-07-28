Не смогли договориться: стороны военного противостояния в Судане прекратили переговоры

Армия Судана и Силы быстрого реагирования (RSF) прекратили переговоры, проходившие в Саудовской Аравии в городе Джидда. Стороны не смогли договориться о прекращении боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua .

Стороны военного конфликта в Судане снова не смогли договориться о режиме прекращения огня. Отмечается, что причиной стали отличия относительно важных составляющих, в том числе потребности повстанцев покинуть гражданские дома во всех районах столицы, инфраструктурные объекты, больницы и дороги.

Суданская армия подчеркнула готовность продолжить переговоры после преодоления препятствий. Они добавили, что готовы достичь эффективного и справедливого соглашения, которое приведет к прекращению боевых действий и проложит путь для обсуждения послевоенных вопросов.

Стоит отметить, что предыдущие переговоры в Джидде при содействии Саудовской Аравии и Соединенных Штатов были приостановлены в начале июня из-за многочисленных нарушений режима прекращения огня.

Военное противостояние в Судане

В середине весны вспыхнули боевые действия между регулярной армией страны и силами быстрого реагирования. В начале июня, в столице Судана Хартуми, из-за боев в городе погибли по меньшей мере 60 детей в приюте. Они оказались в ловушке, не имели пищи и воды.

По данным Организации Объединенных Наций, около 25 млн человек в стране сейчас нуждаются в помощи и защите. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Судан находится на пороге полномасштабной гражданской войны.