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Не смогли договориться: стороны военного противостояния в Судане прекратили переговоры

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Пятница 28 июля 2023 07:52
Не смогли договориться: стороны военного противостояния в Судане прекратили переговоры Фото: стороны конфликта в Судане вышли из переговоров (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Армия Судана и Силы быстрого реагирования (RSF) прекратили переговоры, проходившие в Саудовской Аравии в городе Джидда. Стороны не смогли договориться о прекращении боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Стороны военного конфликта в Судане снова не смогли договориться о режиме прекращения огня. Отмечается, что причиной стали отличия относительно важных составляющих, в том числе потребности повстанцев покинуть гражданские дома во всех районах столицы, инфраструктурные объекты, больницы и дороги.

Суданская армия подчеркнула готовность продолжить переговоры после преодоления препятствий. Они добавили, что готовы достичь эффективного и справедливого соглашения, которое приведет к прекращению боевых действий и проложит путь для обсуждения послевоенных вопросов.

Стоит отметить, что предыдущие переговоры в Джидде при содействии Саудовской Аравии и Соединенных Штатов были приостановлены в начале июня из-за многочисленных нарушений режима прекращения огня.

Военное противостояние в Судане

В середине весны вспыхнули боевые действия между регулярной армией страны и силами быстрого реагирования. В начале июня, в столице Судана Хартуми, из-за боев в городе погибли по меньшей мере 60 детей в приюте. Они оказались в ловушке, не имели пищи и воды.

По данным Организации Объединенных Наций, около 25 млн человек в стране сейчас нуждаются в помощи и защите. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Судан находится на пороге полномасштабной гражданской войны.

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