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Не укрепляет Украину: Зеленский объяснил, почему другим лидерам не стоит звонить Путину

Понедельник 02 декабря 2024 16:35
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Не укрепляет Украину: Зеленский объяснил, почему другим лидерам не стоит звонить Путину Фото: президент Владимир Зеленский (Пузанов Андрей, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Санкционная и дипломатическая изоляция ослабляет российского диктатора Владимира Путина. Разговоры лидеров других стран с Путиным не укрепляют Украину.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Киеве.

По словам Зеленского, он знал о том, что Шольц будет звонить Путину. При этом Зеленский говорил Шольцу свое мнение относительно этого.

"После одного разговора идет второй, третий, пятый разговор, потому что иногда люди хотят забрать лидерство к себе. И я считаю, что в этом может быть просто потом такая, скажем, волна признания фактически Путина. Я считаю, что это не укрепляет Украину. Это по моему мнению. Но, как я и сказал, у нас с Германией гораздо больше общего, чем есть разногласия", - отметил Зеленский.

Переговоры Шольца и Путина

Ранее мы писали о том, что 15 ноября Шольц впервые за два года позвонил по телефону главе Кремля. В разговоре он осудил действия России в войне против Украины и призвал Путина вывести войска. Также Шольц поднимал вопрос о возможных переговорах с Киевом.

Впоследствии канцлер заявил, что Путин не изменил свою позицию по поводу войны.

Напомним, сегодня Шольц прибыл с необъявленным визитом в Киев. Это второй визит канцлера с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Владимир Зеленский Владимир Путин Олаф Шольц
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